Metro Mondego vai estudar extensões do ‘metrobus’ em Coimbra

Durante a reunião do executivo desta segunda-feira, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), afirmou que a Metro Mondego irá também estudar a viabilidade de extensões no centro urbano de Coimbra, nomeadamente a ligação entre a Solum e os hospitais, e da rede existente ao Polo II da Universidade de Coimbra.

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Em maio, foi noticiado um despacho do Governo a mandatar a Metro Mondego, que gere a operação do ‘metrobus’, a avançar com estudos da expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) até Condeixa-a-Nova, Cantanhede e Mealhada.

Este serviço funciona atualmente em Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo, com autocarros elétricos a circular em via dedicada, não estando ainda a rede totalmente concluída.

Ana Abrunhosa enalteceu esta segunda-feira o esforço da Metro Mondego que depois desse despacho inicial “clarificou” junto do Governo o âmbito desses estudos, juntando a esse trabalho de análise as extensões no centro de Coimbra, além da expansão a concelhos vizinhos já anteriormente anunciada.

Em maio, quando questionado pela agência Lusa sobre o despacho, o novo presidente da Metro Mondego, Leonel Serra, tinha afirmado que a decisão do Governo apontava apenas para os eixos Coimbra-Condeixa-a-Nova e Coimbra-Cantanhede-Mealhada, mas disse que seria interessante uma densificação da rede na cidade.

As expansões a Condeixa-a-Nova e a Cantanhede e Mealhada foram tidas como as economicamente mais interessantes num estudo encomendado em 2022 pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, sobre possíveis novas ligações do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM).

O SMM, que funciona com autocarros elétricos articulados em via dedicada, serve atualmente Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo, apesar de o sistema ainda não estar concluído e completamente operacional.

Segundo a Metro Mondego e a Infraestruturas de Portugal, está previsto que em agosto possa ser iniciada a operação até à estação ferroviária de Coimbra-B e, na linha do hospital, até à Praça da República. A linha do hospital só deverá estar concluída no primeiro trimestre de 2027.