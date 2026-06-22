Morre Susana Corrêa de Sampaio, ex-secretária geral da APECOM

Iniciou a sua carreira em consultoria de comunicação na Frontpage, depois integrou a Lift Consulting como diretora de comunicação e, mais tarde, desempenhou as funções de secretária-geral da APECOM.

A Associação Portuguesa das Empresas de Comunicação (APECOM) comunicou “com enorme tristeza” o falecimento da sua colega e amiga Susana Corrêa de Sampaio, conhecida por todos como Susy, por motivo de doença. A missa em sua homenagem é esta segunda-feira às 20h, na Igreja de Santo António do Estoril.

Profissional de referência no setor da comunicação, Susana Corrêa de Sampaio “construiu um percurso marcado pela competência, dedicação e capacidade de criar relações duradouras”. Iniciou a sua carreira na área da consultoria de comunicação na Frontpage, integrou posteriormente a Lift Consulting como diretora de comunicação e desempenhou, mais tarde, as funções de secretária-geral da APECOM, cargo através do qual acompanhou de perto a evolução da associação e do setor da comunicação em Portugal.

“Ao longo do seu percurso profissional, distinguiu-se pelo profundo conhecimento do setor, pela disponibilidade permanente para apoiar colegas e associados e pela forma como contribuía para aproximar pessoas e organizações“, destaca a APECOM, em comunicado.

Na APECOM, “deixou uma marca muito para além das funções que desempenhou”. Participou “ativamente” em vários mandatos da direção liderada por Domingas Carvalhosa, acompanhou “momentos importantes da vida da associação” e “contribuiu para o atual crescimento da associação conquistando sempre o respeito e a amizade de todos aqueles que com ela trabalharam”.

“Mas a Susy será sobretudo recordada pelas suas qualidades humanas. A sua boa disposição, generosidade, sentido de amizade e genuína atenção aos outros fizeram dela uma pessoa muito querida por colegas, associados e amigos. A Susy deixa-nos demasiado cedo, mas deixa também um legado de profissionalismo, dedicação e amizade que permanecerá na memória de todos os que tiveram o privilégio de a conhecer. À sua família, amigos e a todos os que lhe eram próximos, a direção da APECOM já apresentou as suas mais sentidas condolências“, refere a associação.