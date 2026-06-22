Mundial 2026: Empate de Cabo Verde contra Uruguai visto quase 180 mil telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo que opôs Uruguai e Cabo Verde — no Hard Rock Stadium perante 64.003 espetadores — terminou com um empate com 2-2. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 179.467 telespectadores, na Sport TV 1 e Sport TV 5 — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

Transmitido às 23h, o jogo não foi o mais visto neste fim de semana. Essa distinção vai para o Alemanha X Costa do Marfim, transmitido na TVI, Sport TV 1 e Sport TV 5. Emitido às 21h de sábado, 20 de junho, contou com 943.143 telespectadores. O empate da Seleção Nacional contra a República Democrática do Congo mantém-se o mais visto, com uma audiência média de 3.271.507 indivíduos.

Na LiveModeTV, a transmissão do jogo entre Uruguai X Cabo Verde conta com 695.796 visualizações, de acordo com os dados visualizados pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de dados de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 263.881 visualizações pelas 01h.

Neste fim de semana, o canal de Youtube transmitiu ainda o jogo Alemanha X Costa do Marfim — 716.530 visualizações, com pico de 133.679 às 22h50 — e Brasil X Haiti — 436.849 no dia 20, com pico de 163.291 às 1h50. Na Sport TV 1 e Sport TV 5, esse jogo contou com uma audiência média de 41.232 telespectadores.

Voltando à televisão linear, o jogo menos visto do fim de semana foi entre Tunísia X Japão, emitido pelas 05h de 21 de junho na Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 6.755 telespectadores. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Áustria e Jordânia, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 1.449 telespectadores.





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Nos primeiros 11 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada de 11 milhões e 800 mil telespectadores. A SIC captou 33% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 3 milhões e 860 mil. A Sport TV 5 captou 25% da audiência — cerca de 2 milhão e 944 mil indivíduos, a TVI reuniu 18% — 2 milhões e 141 mil –, a RTP 1 conta com 17% — 2 milhões e 66 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 7% — 854 mil.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (58%), face aos 42% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 53% do total.

O torneio prosseguiu esta segunda-feira, 22 de junho, com os jogos Nova Zelândia X Egito (02h), Argentina X Áustria (18h) e França X Iraque (22h). Portugal joga amanhã, 23 de junho, pelas 18h, contra o Uzbequistão.

Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.