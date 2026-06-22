O termo “mayonesa” domina claramente o uso quotidiano (66%) em comparação com uma minoria chamada “mahonesa”
Helios realizou um estudo para medir o conhecimento real existente sobre as raízes da "mayonesa".
Os resultados materializaram-se numa obra intitulada “Dizemos “mahonesa”, embora o ponto de partida do estudo mostre que o termo “mayonesa” domina claramente no uso quotidiano (66%) em comparação com uma minoria “mahonesa” (23%).
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Helios diz que chamar ao molho “mayonesa” é, para a grande maioria, um hábito enraizado. “Um hábito linguístico que é repetido por quase toda a Espanha por pura inércia; no entanto, a forma “mahonesa” é igualmente válida, mais próxima da etimologia (de Mahón, capital da ilha de Menorca), segundo a Real Academia Espanhola”, acrescenta.
Com o objetivo de conhecer e analisar até que ponto a história da receita se tornou difusa, realizou este trabalho. A investigação salienta que existe uma desconexão entre o consumo do produto e o conhecimento da sua história. Embora a “mahonesa” esteja presente em quase todas as mesas, mais de metade admite nunca ter associado a palavra à cidade de Mahón e 60% confessam que não sabem quando foi inventada.
O relatório destaca que a maionese é o molho mais usado em Espanha (62%), superando outros clássicos como o ketchup (46%). Quanto à presença deste molho em pratos típicos, os dados são claros: na salada russa (82%) e nos ovos recheados (62%). A empresa sublinha que está a dar “um passo em frente ao modificar a rotulagem do seu produto sob o nome original de “mahonesa”.
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