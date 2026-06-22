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Pedro Ribeiro é o novo diretor criativo da Adagietto

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O responsável junta-se à equipa criativa liderada por Giba Barros, reforçando o posicionamento Creative Crashers.

Pedro Ribeiro juntou-se Adagietto, como novo diretor criativo, depois de mais um ano na New Creativity, onde liderava a criatividade. O responsável junta-se à equipa liderada por Giba Barros, numa fase em que a agência continua a consolidar o posicionamento focado em gerar conversa — Creative Crashers.

Pedro Ribeiro começou a carreira em 2002 como account, “com muito orgulho”, antes de se mudar para a criatividade em 2005, como copywriter. Desde 2014 é também diretor criativo. Pelo caminho passou por agências como Sumo, Leo Burnett, Publicis, Havas, comOn e Tux&Gill.

“Considero a minha entrada na Adagietto um ato de coragem, mas também de pragmatismo de ambas as partes. Sim, partilhamos uma grande ambição criativa, mas, acima de tudo, partilhamos a crença de que pessoas felizes trabalham melhor. Pode soar romântico, mas considerando que o nosso trabalho vai ser sempre para pessoas, defender uma cultura humana parece-me profundamente pragmático. Corajoso, mas pragmático”, afirma Pedro Ribeiro, citado em comunicado.

Por sua vez, Giba Barros destaca que a contratação de Pedro é um reforço natural da cultura criativa da agência. “O que mais nos entusiasmou no Pedro foi perceber que continuamos à procura das mesmas coisas: a próxima ideia, a próxima referência, a próxima forma de fazer melhor. Essa curiosidade e essa ambição criativa são contagiosas, e estamos muito felizes por trazer alguém que vai ajudar a espalhar esse espírito por toda a agência”, diz Giba Barros, chief creative officer e sócio da Adagietto.

Miguel Moreira Rato, CEO e sócio da Adagietto, sublinha, por sua vez, que esta contratação reforça um posicionamento que a agência começou a implementar em 2018. “Desde 2018 que nos centramos nas ideias, nas causas e nos desafios, e só depois nos canais. Foi uma pedrada no charco que, oito anos depois, está a ser implementada por tantos outros. A chegada do Pedro garante não só a continuidade desse posicionamento, como nos permite fazer ainda mais para gerar influência, conversa e relevância para as marcas com quem trabalhamos”, afirma Miguel Moreira Rato.

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