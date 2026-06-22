Portugal com 65 inscrições em Cannes, uma queda de 53%

Com uma queda global de 25% nas inscrições, a representação portuguesa caiu para metade. Em 'shortlist' está já a Dentsu, com Pairing Portugal, para o Turismo de Portugal.

O palco maior da publicidade arranca esta segunda-feira, com todas as atenções viradas para o Cannes Lions, que decorre entre os dias 22 e 26 de junho, na Riviera Francesa.

Mas as primeiras notícias, em termos de volume, não são animadoras para Portugal, que este ano está presente com 65 inscrições, uma queda de 53% em relação a 2025, quando Portugal esteve representado por 137 trabalhos.

O número deste ano aproxima-se do valor de 2020/21, anos da pandemia, no qual Portugal esteve representado com 64 inscrições. Em 2022, as inscrições subiram para 101, e em 2023 bateram um recorde, com 184 trabalhos inscritos, número histórico para a representação portuguesa. Em 2024 o número de inscrições desceu para 120 e, no último ano, Portugal esteve representado com 137 inscrições.

Contudo, o número de inscrições não é proporcional ao número de leões trazidos para Portugal. Em 2020/21 de Cannes veio um leão, em 2022 oito e, pela primeira vez, um GrandPrix, com a “(Re)Constituição Portuguesa”, da FCB Lisboa para a PenguinBooks. No ano a seguir o número de leões desceu para seis, em 2024 foi de apenas um e no último ano o número subiu para nove, com a Uzina e a Ikea a brilharem no Palais, num ano também vencedor para a Dentsu Creative, a ST&G e a Judas.

Este ano, ainda muito no arranque, a primeira boa notícia é para a Dentsu, com o trabalho Pairing Portugal, para o Turismo de Portugal.

Descolando de Portugal, a queda de inscrições faz sentir-se a nível global. Este ano há 2.050 peças inscritas, provenientes de 92 países. Trata-se de uma queda de 25% na comparação 26.900 inscrições do ano anterior.

Este ano, recorde-se, Susana Albuquerque, CCO da Uzinam integra o júri, na categoria Creative Data, e Miguel Durão, cofundador e diretor criativo da Stream and Tough Guy foi jurado de shortlist na categoria de Outdoor.