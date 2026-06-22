Portugal pode escalar se alinhar estratégia, governança e colaboração global

Portugal tem talento, ambição e condições para escalar as startups nacionais, mas só o fará se alinhar governança, colaboração internacional e estratégia empresarial. Esta é a conclusão que reflete as intervenções das duas dezenas de participantes nos debates da manhã do primeiro dia do Startup World Cup Portugal 2026, a etapa nacional da maior competição global de startups, organizada pela Pegasus Tech Ventures, que decorreu esta quarta e quinta-feira na Fábrica de Unicórnios, em Lisboa.

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Este é um evento que combina competição através de pitches dos projetos finalistas, conferência, matchmaking e acesso a investidores globais, e que termina com a escolha da startup que irá representar Portugal na final mundial em Silicon Valley, onde estará em jogo um investimento de um milhão de dólares. Em Portugal, as startups participantes podem ainda receber até um milhão de euros de investimento de parceiros nacionais como a Unicre ou a Caixa Capital.

Dimensão não é obstáculo

Poderá Portugal ser um hub para a inovação e o investimento? A questão serviu de ponto de partida para uma manhã de apresentações e de debates que partilharam visões distintas sobre o tema, mas também experiências concretas de empresas que estão a trilhar este caminho, que podem trazer reflexões, e até dicas, sobre o que determina o sucesso ou insucesso de projetos e de empreendedores.

Gil Azevedo abriu a manhã e deixou uma mensagem muito objetiva. Na perspetiva do diretor da Unicorn Factory Lisboa, o país só conseguirá transformar inovação em impacto económico se ultrapassar a limitação do mercado interno. “Somos um país de 10 milhões de pessoas, e estamos limitados pelo nosso tamanho”, lembrou. A solução, defendeu, passa por ecossistemas internacionais e por posicionar Portugal como ponte entre Europa, América Latina, América do Norte e Médio Oriente.

As startups prometem mais do que podem cumprir e acabam por ficar aquém das expectativas Cláudia Machado Group Innovation Director no Grupo Brisa

Cláudia Machado tem uma perspetiva semelhante. Para a Group Innovation Director no Grupo Brisa, a chave do sucesso para as startups passa por começar pequeno, provar valor e evitar promessas vazias. Muitas vezes, acrescentou, “as startups prometem mais do que podem cumprir e acabam por ficar aquém das expectativas”. Um dos problemas, apontou, está no desalinhamento entre liderança e equipas operacionais, uma diferença ‘estrutural’ que identifica entre startups e empresas de grande dimensão, e que deve ser trabalhado antes de ‘voar’ para outros mercados.

Mas, se a escala é um desafio, a governança é obrigatória. Joana Pinto, advogada na Antas da Cunha, defendeu que “para toda a empresa que escala, a IA vai-se tornar uma ‘entidade’ de governança”. A evolução tecnológica coloca agentes autónomos a tomar decisões, a consumir recursos e a executar transações, o que exige novos modelos de supervisão.

Fator humano faz a diferença

Ainda sobre a dimensão dos mercados a que as startups se dirigem, e sobre a capacidade de escala dos projetos, Gil Coelho não tem dúvidas de que processos com intervenção humana escalam apenas de forma linear, enquanto processos totalmente automatizados escalam exponencialmente. Neste aspeto, o fundador da Spinnable AI, defendeu que a inteligência artificial (IA) faz a diferença. Contudo, alertou, “parem de tentar ver onde podem adicionar IA, e vejam onde a IA pode eliminar o humano da equação”, uma vez que a IA só cria valor quando elimina etapas. “Na Spinnable, operamos com agentes de IA que escrevem documentos, priorizam tarefas e comunicam no Slack. Somos mais de 30 membros, mas só seis são humanos”.

“A IA não é inteligente, é automação”, sublinhou, contudo, Marco Silva no painel que se seguiu. O developer da Microsoft lembrou que criatividade e pensamento crítico continuam a ser o verdadeiro diferencial humano. E a inovação, tema deste debate, só se torna motor económico quando talento, cultura e autonomia coexistem, concluíram os restantes participantes de forma unânime. Ainda assim, Lara Tropa, da IBM, destacou a importância da reinvenção contínua, mesmo quando o mercado “ainda não está pronto”.

Qualquer fundador deve procurar outros fundadores potenciais nas pessoas que contrata Sara Aguiar P&G

Já Sara Aguiar, da P&G, defendeu que o empreendedorismo também se cultiva dentro das empresas, sublinhando que “qualquer fundador deve procurar outros fundadores potenciais nas pessoas que contrata”. E, numa mensagem que deixa aos empreendedores, recorda que a receita repete‑se: ambição global, coragem para falhar e equipas que pensem como donos. “Estes são os únicos elementos capazes de transformar inovação em impacto real”, disse.

Mas a inovação deve ser feita com regras, e é aqui que a Europa está a colocar algumas pedras na engrenagem. É verdade que a IA está a transformar processos, mas o velho continente arrisca perder velocidade se não equilibrar segurança e competitividade. “Somos muito rigorosos com a cibersegurança, e agora com a IA, o que torna tudo mais difícil”, disse Manuel Andrade. O head of open innovation na Galp lembrou que, por exemplo, as grandes empresas precisam de tempo e de processos robustos. Nas startups já existe uma maior capacidade de adaptação, mas nem sempre processos tão bem definidos.

Já Daniel Riscado, responsável pela área de transformação digital da Fidelidade, reforçou que o maior bloqueio à inovação não é técnico, mas cultural. “O primeiro passo é gerir a mentalidade”, disse, recordando que no caso da seguradora que representa, “uma empresa de mais de 200 anos, nem sempre é fácil envolver as equipas”.

Para os participantes neste painel, as recomendações para assegurar um processo de inovação claro e fluído passam por alguns passos, desde logo, preparar documentação de compliance desde o início do projeto, ser paciente perante ciclos longos de decisão e apostar em pilotos que demonstrem valor real. Num mercado cada vez mais regulado, a capacidade de navegar o risco pode tornar‑se a vantagem competitiva decisiva, concluíram.

Estamos tão preocupados com as ameaças que às vezes nos perdemos na burocracia Catarina Moreira Técnica de Inovação na CUF

Inovar em saúde

A fechar uma manhã recheada de partilhas, o painel sobre dados, IA e saúde deixou claro que Portugal reúne condições para acelerar a inovação em saúde baseada em dados, mas continua travado entre burocracia, falta de visão estratégica e ausência de um regulador funcional. A mensagem transversal dos oradores sublinhou que o país só avançará quando transformar maturidade digital em valor económico real. Como afirmou Catarina Moreira, “estamos tão preocupados com as ameaças que às vezes nos perdemos na burocracia”. A técnica de inovação na CUF defendeu a criação de uma estratégia nacional que coloque o uso de dados no topo das prioridades.

Para as empresas e startups nesta área, o caminho passa, na perspetiva de Tiago Esteves, por colaboração e acesso seguro a dados. “Se não há contabilidade, nada acontece”, disse o representante da LINDE, sublinhando a urgência de um corpo regulador que dê previsibilidade aos empreendedores. Já Hugo Martinho, da Astrazeneca, reforçou que Portugal pode tornar‑se um destino competitivo para ensaios clínicos e estudos de vida real, desde que consiga “usar o ecossistema de dados para atrair inovação”.

Como mensagem final para quem está a iniciar um percurso empresarial, ficam recomendações como procurar redes colaborativas, validar soluções em ambientes reais e alinhar tecnologia com necessidades concretas do sistema de saúde.