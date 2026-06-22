Taxas de juro do crédito à habitação voltam a aliviar

A taxa de juro nos contratos de crédito à habitação desceu ligeiramente em maio, retomando uma tendência que já vem de longe mas que tinha perdido definição recentemente. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados esta segunda-feira, a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação baixou para 3,065% em maio, traduzindo uma diminuição de 1,2 pontos base (p.b.) face a abril (3,077%). Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 2,833% em abril para 2,820% em maio.

O alívio das taxas tinha sido a realidade desde janeiro de 2024, com descidas mensais consecutivas. Porém, em março deste ano, deu-se o primeiro aumento deste custo que, no entanto, acabou por não indicar uma mudança de tendência. A taxa implícita viria a cair em abril e em maio, retomando o movimento que dura há mais de dois anos.

A prestação média fixou-se em 405 euros, um euro acima do mês anterior e mais dez euros do que em maio de 2025. No último mês, a parcela relativa a juros representou 48,9% da prestação média. Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação diminuiu dez euros, para 692 euros, verificando-se uma subida de 8% em termos homólogos.

O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 643 euros, atingindo 78.257 euros. Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida foi 175.805 euros, menos 1.252 euros que em abril.