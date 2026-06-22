Ideias +M

Vencedores dos +Media Leaders revelados no dia 1 de julho

 + M,

Os +Media Leaders distinguem boas práticas, lideranças e projetos que estão a contribuir para a criação de valor e para a transformação da indústria dos media em Portugal.

António Casanova, Francisco Teixeira, Sofia Tenreiro e Miguel Coutinho, júri dos +Media Leaders 2026Hugo Amaral/ECO

Os vencedores da primeira edição dos +Media Leaders vão ser conhecidos no dia 1 de julho, a partir das 16h15, no estúdio ECO.

Após uma primeira seleção de nomeados apresentada pela redação do ECO/+M, António Casanova (CEO da Unilever Fima & Gallo WW, Francisco Teixeira (country manager da WPP Portugal), Sofia Tenreiro (CEO da Siemens Portugal) e Miguel Coutinho (administrador e diretor-geral da Fundação EDP e do MAAT), os jurados, escolheram os projetos, empresas e pessoas que mais se destacaram nas cinco categorias a concurso neste primeiro ano de prémios +Media Leaders:

  • Media Innovation & Growth – Reconhece o projeto, produto ou iniciativa que mais se destacou pela inovação, crescimento e capacidade de criar valor para a indústria dos media;
  • Media Challenger – Distingue a marca, empresa ou projeto que mais desafiou os modelos instalados e conquistou relevância através da diferenciação e da inovação;
  • Media Leader – Reconhece a personalidade que mais contribuiu para o desenvolvimento, transformação e afirmação da indústria dos media em Portugal;
  • Media Company – Distingue a empresa de media que mais se destacou pelo seu desempenho, estratégia, inovação e capacidade de criação de valor;
  • Media Legacy Award – Reconhece uma personalidade cujo percurso profissional, impacto e contributo constituem uma referência para a indústria dos media.
  • Júri do prémio +Media Leaders 2026 Hugo Amaral/ECO
1 / 3

Mas, antes de conhecidos os vencedores, o setor vai ser tema de debate. Com a transformação tecnológica, a inteligência artificial, a fragmentação das audiências e a evolução dos modelos de negócio a ditarem a redefinição da indústria dos media, a pergunta à qual os quatro jurados vão procurar dar resposta é O negócio dos media está a mudar. E agora?“.

Esta iniciativa editorial, promovida pelo ECO e pelo +M, pretende reforçar a valorização da indústria da comunicação social em Portugal e colocar a criação de valor no centro da discussão sobre o futuro do setor. A iniciativa parte de uma convicção de que, sem empresas de comunicação social sustentáveis, com capacidade de investir, inovar e competir, não existem condições para haver jornalismo que cumpra as suas funções de escrutínio e de informação.

Os +Media Leaders são então uma oportunidade para distinguir boas práticas, lideranças e projetos que estão a contribuir para a criação de valor e para a transformação da indústria dos media em Portugal.

Para assistir ao debate, e também à atribuição das distinções, pode inscrever-se aqui. A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Vencedores dos +Media Leaders revelados no dia 1 de julho

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
+M
‘+M Media Leaders’, os prémios para valorizar a indústria

O ECO e o +M vão lançar os prémios +M Media Leaders para colocar a criação de valor no centro da discussão sobre a indústria dos media em Portugal. Decisão é do júri

António Costa,

Pessoas +M
Pedro Ribeiro é o novo diretor criativo da Adagietto

O responsável junta-se à equipa criativa liderada por Giba Barros, reforçando o posicionamento Creative Crashers.

+ M,

Entrevista
“O jornalismo e os media são atividades muito rentáveis”

Os objetivos para o Now e CMTV, o projeto da rádio, a entrada da MFE e também da LiveMode em Portugal ou a gestão dos media são alguns dos temas abordados em entrevista a Carlos Rodrigues.

Carla Borges Ferreira, Diogo Simões, Hugo Amaral,