Vencedores dos +Media Leaders revelados no dia 1 de julho

Os +Media Leaders distinguem boas práticas, lideranças e projetos que estão a contribuir para a criação de valor e para a transformação da indústria dos media em Portugal.

Os vencedores da primeira edição dos +Media Leaders vão ser conhecidos no dia 1 de julho, a partir das 16h15, no estúdio ECO.

Após uma primeira seleção de nomeados apresentada pela redação do ECO/+M, António Casanova (CEO da Unilever Fima & Gallo WW, Francisco Teixeira (country manager da WPP Portugal), Sofia Tenreiro (CEO da Siemens Portugal) e Miguel Coutinho (administrador e diretor-geral da Fundação EDP e do MAAT), os jurados, escolheram os projetos, empresas e pessoas que mais se destacaram nas cinco categorias a concurso neste primeiro ano de prémios +Media Leaders:

Media Innovation & Growth – Reconhece o projeto, produto ou iniciativa que mais se destacou pela inovação, crescimento e capacidade de criar valor para a indústria dos media;

– Reconhece o projeto, produto ou iniciativa que mais se destacou pela inovação, crescimento e capacidade de criar valor para a indústria dos media; Media Challenger – Distingue a marca, empresa ou projeto que mais desafiou os modelos instalados e conquistou relevância através da diferenciação e da inovação;

Distingue a marca, empresa ou projeto que mais desafiou os modelos instalados e conquistou relevância através da diferenciação e da inovação; Media Leader – Reconhece a personalidade que mais contribuiu para o desenvolvimento, transformação e afirmação da indústria dos media em Portugal;

– Reconhece a personalidade que mais contribuiu para o desenvolvimento, transformação e afirmação da indústria dos media em Portugal; Media Company – Distingue a empresa de media que mais se destacou pelo seu desempenho, estratégia, inovação e capacidade de criação de valor;

– Distingue a empresa de media Media Legacy Award – Reconhece uma personalidade cujo percurso profissional, impacto e contributo constituem uma referência para a indústria dos media.





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Mas, antes de conhecidos os vencedores, o setor vai ser tema de debate. Com a transformação tecnológica, a inteligência artificial, a fragmentação das audiências e a evolução dos modelos de negócio a ditarem a redefinição da indústria dos media, a pergunta à qual os quatro jurados vão procurar dar resposta é “O negócio dos media está a mudar. E agora?“.

Esta iniciativa editorial, promovida pelo ECO e pelo +M, pretende reforçar a valorização da indústria da comunicação social em Portugal e colocar a criação de valor no centro da discussão sobre o futuro do setor. A iniciativa parte de uma convicção de que, sem empresas de comunicação social sustentáveis, com capacidade de investir, inovar e competir, não existem condições para haver jornalismo que cumpra as suas funções de escrutínio e de informação.

Os +Media Leaders são então uma oportunidade para distinguir boas práticas, lideranças e projetos que estão a contribuir para a criação de valor e para a transformação da indústria dos media em Portugal.

Para assistir ao debate, e também à atribuição das distinções, pode inscrever-se aqui. A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço.