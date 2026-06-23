5 coisas que vão marcar o dia

Com as atenções voltadas esta terça-feira para o segundo jogo de Portugal no Mundial de Futebol, a agenda económica fica marcada pela apresentação de um inquérito aos hábitos de poupança e de investimento dos portugueses, e pela divulgação de novos dados sobre a habitação pelo INE. Ainda cá dentro, mas no âmbito da mobilidade, o ECO debate o “transporte público, uma década depois: o que mudou”. Já lá fora, o Reino Unido celebra o 10.º aniversário do referendo sobre a saída da UE.

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Portugal defronta Uzbequistão no Mundial 2026

A seleção portuguesa de futebol defronta, esta terça-feira, o Uzbequistão na segunda jornada do Grupo K do Mundial 2026. O jogo começa às 18h, hora de Lisboa, no relvado do Estádio NRG, em Houston, Estados Unidos, onde a equipa das ‘quinas’ empatou em campo com a República Democrática do Congo. O campeonato do mundo, com 48 seleções em disputa, decorre até 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Como anda a poupança dos portugueses

Esta terça-feira é revelado um inquérito aos hábitos de poupança e de investimento dos portugueses, realizado pela Nova SBE para a corretora financeira XTB. Partindo da análise dos hábitos financeiros das famílias portuguesas, a XTB procurou perceber como estas gerem o dinheiro, onde guardam as poupanças e em que investem, por exemplo.

ECO debate “transporte público, uma década depois: o que mudou”

Numa iniciativa do ECO, um conjunto de autarcas, académicos e dirigentes de empresas de transportes reúnem-se, esta terça-feira, no Terminal Fluvial do Cais do Sodré, da Transtejo, para debater o “transporte público, uma década depois: o que mudou”. A abrir a conferência estarão o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e o presidente da Transtejo/Soflusa, Rui Rei. Entre os temas em discussão constam a transformação da mobilidade em Portugal, os desafios ou o papel dos municípios uma década depois da entrada em vigor do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.

INE revela dados sobre preço das casas em Portugal

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta terça-feira o índice de preços da habitação referente ao primeiro trimestre de 2026, depois de ter crescido 18,9% entre os meses de outubro e dezembro de 2025. O valor das casas em Portugal atingiu um novo máximo histórico nesse período, o “sétimo trimestre consecutivo com uma aceleração dos preços”, de acordo com dados divulgados em março deste ano.

‘Brexit’: 10.º aniversário do referendo sobre a saída do Reino Unido da UE

Um dia depois da demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o Reino Unido celebra o 10.º aniversário do referendo de 23 de junho de 2016 que culminou com a saída da União Europeia (UE). Segundo Lusa, um estudo da opinião pública, desenvolvido pela empresa YouGov, concluiu que 57% dos britânicos consideraram que o ‘Brexit’ foi um erro, incluindo 23% dos eleitores que votaram a favor da saída.