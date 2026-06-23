Ações coreanas tombam 10% e ‘selloff’ no setor tecnológico faz vítimas na Europa e EUA

As bolsas em todo o mundo estão pintadas de vermelho esta terça-feira perante uma forte pressão vendedora que está a varrer o setor tecnológico e a fazer vítimas da Ásia aos EUA. O índice sul-coreano teve um “mini-crash” ao tombar mais de 10%. O PSI escapa a este pessimismo, mas também negoceia com perdas.

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Ao índice Kospi 200 da Coreia do Sul, que cedeu 10,5% no fecho desta sessão, juntaram-se os principais índices chineses que tiveram perdas acentuadas que foram até 3%. As praças japonesas deslizaram mais de 2%.

Na Europa, o alemão DAX e o italiano FTSE MIB perdem mais de 1%. Os ibéricos Ibex e PSI acabam por escapar um pouco, mas recuam cerca de 0,5%.

O Stoxx 600, o índice de referência da Europa, cai 1,3% para mínimos de uma semana, com o setor da tecnologia a liderar as perdas: derrapa mais de 3%. A fabricante de chips ASML quebra 5% e é uma das vítimas do medo dos investidores que questionam que as subidas recentes nos setores ligados à Inteligência Artificial não terão ido além do racional.

“É uma terça-feira de queda a que se vive nas bolsas europeias, pressionadas pelo selloff nas praças asiáticas, em especial no setor tecnológico e na Coreia do Sul”, salientam os analistas da sala de mercados do BCP.

“As ações ligadas a Inteligência Artificial e à indústria de semicondutores mostram-se mais castigadas, refletindo receios de que a forte valorização recente possa ter sido excessiva”, acrescentam.

Wall Street também se prepara para abrir em forte baixa com os futuros do tecnológico Nasdaq a ceder mais de 2%. O Dow Jones cai apenas 0,4%.

A Nvidia está a ceder mais de 3% antes do arranque da sessão americana. A Alphabet (Google) perde mais de 2% depois de ter derrapado mais de 5% na véspera. A SpaceX cai para 147 dólares, depois de ter caído 16% na segunda.

Nem tudo são más notícias, ainda assim. O barril de petróleo continua a desvalorizar com a evolução das negociações entre EUA e Irão para colocar um ponto final definitivo no conflito no Médio Oriente. O Brent cai 0,65% para 77,39 dólares por barril.

Os preços “aproximam-se dos níveis pré-guerra no irão a refletir o menor risco geopolítico, a expectativa de maior oferta e o aumento do tráfego pelo Estreito de Ormuz”, consideram os analistas do BCP.