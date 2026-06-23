Advocatus

Alexandre Miguel Mestre integra Jardim Gonçalves

Alexandre Miguel Metre é especialista em Direito do Desporto, tem experiência em Direito da União Europeia e atua também, em especial, nas áreas da Concorrência, Constitucional e do vinho.

A Jardim Gonçalves & Associados (“JGSA”) acaba de anunciar a integração de Alexandre Miguel Mestre na sua estrutura societária. O advogado, reconhecido especialista em Direito do Desporto, junta-se à sociedade na qualidade de Of Counsel.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“É com muito orgulho e grande sentido de dever e responsabilidade, que me junto à JGSA com o firme propósito de contribuir para a construção de um portfólio de serviços altamente qualificado e adaptado às exigências crescentes de um mercado dinâmico e em crescente evolução que, cada vez mais, reclama respostas rápidas, multidisciplinares e conhecimentos específicos em áreas de grande complexidade”, refere Alexandre Miguel Mestre. “Agradeço a confiança depositada e tudo farei para ajudar a JGSA a alargar a sua exposição e a reforçar a sua reputação no mercado nacional e internacional”.

De acordo com Rodrigo Jardim Gonçalves, managing partner da JGSA: “O Alexandre é um advogado que dispensa apresentações. É considerado uma das maiores referências nacionais e internacionais na área do Direito do Desporto, mas também um profissional de reconhecida reputação em áreas como o Direito da União Europeia, o Direito da Concorrência, o Direito Constitucional e o Direito da Vinha e do Vinho. Podermos contar com a sua colaboração é um verdadeiro privilégio”. E acrescenta: “A integração do Alexandre reforça de forma muito significativa a nossa capacidade de assessorar clientes em áreas específicas e de grande complexidade, o que representa uma mais-valia importante para a nossa Sociedade, quer no plano da relação que temos com os nossos clientes atuais, quer na criação de novas oportunidades de negócio”.

Sobre a aposta na criação de uma área dedicada ao Direito do Desporto, o Managing Partner da JGSA esclarece: “Surge como resposta a um número muito significativo de solicitações que nos têm chegado e às quais não tínhamos manifestamente capacidade de dar seguimento”. E explica porquê: “A área do Direito do Desporto é uma área jurídica extremamente exigente, que acompanha a complexidade e a profissionalização do setor desportivo. Nesse sentido, é importante termos a capacidade de disponibilizar um acompanhamento jurídico qualificado, que se distinga pela sua capacidade técnica e pelo conhecimento prático do ecossistema desportivo”. Rodrigo Jardim Gonçalves lembra que “este setor em particular, não se compadece com a inexistência de equipas especializadas e multidisciplinares que, por um lado, assegurem segurança jurídica e, por outro, rapidez na operacionalização de todo o processo”. E remata: “O Alexandre é uma referência incontornável nesta área, não só a nível profissional como a nível académico. Nesse sentido, estamos certos de que o seu contributo será de grande valia para todos nós, colegas e clientes”.

Alexandre Miguel Mestre é Advogado desde 2003 – em prática individual e em colaboração com a PLMJ (sete anos) e Abreu Advogados (dez anos). Foi Secretário de Estado do Desporto e Juventude entre 2011 e 2013, integrado no XIX Governo Constitucional. Em 2015 concluiu o Doutoramento em Direito Europeu do Desporto, pela Edge Hill University, Liverpool. É Docente Universitário desde 1998 em diversas instituições de ensino superior, quer em Portugal quer no estrangeiro, em áreas como o Direito do Desporto, Ética Desportiva e Políticas Públicas Desportivas, Direito da União Europeia, Direito Constitucional Português, Noções Fundamentais de Direito, Direito Internacional Privado e Direito do Ambiente e Ordenamento do Território.

É Presidente da Assembleia-Geral da APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, membro do Aquatics Integrity Unit – Adjudicatory Body da World Aquatics (Federação Internacional de Natação) e integra, desde julho de 2020, o Comité de Governança e Compliance da UEFA, como membro independente. É Presidente da Assembleia-Geral da APENO – Associação Portuguesa de Enoturismo e membro da AIDV – Associação Internacional do Direito da Vinha e do Vinho.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Alexandre Miguel Mestre integra Jardim Gonçalves

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Sócrates pede para retomar declarações no julgamento

Lusa,

Sócrates pediu ao tribunal para retomar as suas declarações como arguido em setembro num requerimento enviado à juíza presidente do julgamento do processo Operação Marquês.