Alexandre Miguel Mestre integra Jardim Gonçalves

A Jardim Gonçalves & Associados (“JGSA”) acaba de anunciar a integração de Alexandre Miguel Mestre na sua estrutura societária. O advogado, reconhecido especialista em Direito do Desporto, junta-se à sociedade na qualidade de Of Counsel.

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“É com muito orgulho e grande sentido de dever e responsabilidade, que me junto à JGSA com o firme propósito de contribuir para a construção de um portfólio de serviços altamente qualificado e adaptado às exigências crescentes de um mercado dinâmico e em crescente evolução que, cada vez mais, reclama respostas rápidas, multidisciplinares e conhecimentos específicos em áreas de grande complexidade”, refere Alexandre Miguel Mestre. “Agradeço a confiança depositada e tudo farei para ajudar a JGSA a alargar a sua exposição e a reforçar a sua reputação no mercado nacional e internacional”.

De acordo com Rodrigo Jardim Gonçalves, managing partner da JGSA: “O Alexandre é um advogado que dispensa apresentações. É considerado uma das maiores referências nacionais e internacionais na área do Direito do Desporto, mas também um profissional de reconhecida reputação em áreas como o Direito da União Europeia, o Direito da Concorrência, o Direito Constitucional e o Direito da Vinha e do Vinho. Podermos contar com a sua colaboração é um verdadeiro privilégio”. E acrescenta: “A integração do Alexandre reforça de forma muito significativa a nossa capacidade de assessorar clientes em áreas específicas e de grande complexidade, o que representa uma mais-valia importante para a nossa Sociedade, quer no plano da relação que temos com os nossos clientes atuais, quer na criação de novas oportunidades de negócio”.

Sobre a aposta na criação de uma área dedicada ao Direito do Desporto, o Managing Partner da JGSA esclarece: “Surge como resposta a um número muito significativo de solicitações que nos têm chegado e às quais não tínhamos manifestamente capacidade de dar seguimento”. E explica porquê: “A área do Direito do Desporto é uma área jurídica extremamente exigente, que acompanha a complexidade e a profissionalização do setor desportivo. Nesse sentido, é importante termos a capacidade de disponibilizar um acompanhamento jurídico qualificado, que se distinga pela sua capacidade técnica e pelo conhecimento prático do ecossistema desportivo”. Rodrigo Jardim Gonçalves lembra que “este setor em particular, não se compadece com a inexistência de equipas especializadas e multidisciplinares que, por um lado, assegurem segurança jurídica e, por outro, rapidez na operacionalização de todo o processo”. E remata: “O Alexandre é uma referência incontornável nesta área, não só a nível profissional como a nível académico. Nesse sentido, estamos certos de que o seu contributo será de grande valia para todos nós, colegas e clientes”.

Alexandre Miguel Mestre é Advogado desde 2003 – em prática individual e em colaboração com a PLMJ (sete anos) e Abreu Advogados (dez anos). Foi Secretário de Estado do Desporto e Juventude entre 2011 e 2013, integrado no XIX Governo Constitucional. Em 2015 concluiu o Doutoramento em Direito Europeu do Desporto, pela Edge Hill University, Liverpool. É Docente Universitário desde 1998 em diversas instituições de ensino superior, quer em Portugal quer no estrangeiro, em áreas como o Direito do Desporto, Ética Desportiva e Políticas Públicas Desportivas, Direito da União Europeia, Direito Constitucional Português, Noções Fundamentais de Direito, Direito Internacional Privado e Direito do Ambiente e Ordenamento do Território.

É Presidente da Assembleia-Geral da APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, membro do Aquatics Integrity Unit – Adjudicatory Body da World Aquatics (Federação Internacional de Natação) e integra, desde julho de 2020, o Comité de Governança e Compliance da UEFA, como membro independente. É Presidente da Assembleia-Geral da APENO – Associação Portuguesa de Enoturismo e membro da AIDV – Associação Internacional do Direito da Vinha e do Vinho.