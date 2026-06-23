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BA&N lança Learning Center para formação de líderes e gestores em comunicação e liderança

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O BA&N Learning Center é liderado por João Gabriel, antigo diretor de comunicação do Benfica e da Amorim Turismo e ex-assessor de imprensa da Presidência da República.

A consultora BA&N criou o BA&N Learning Center, uma nova plataforma de formação orientada para o desenvolvimento de competências estratégicas em comunicação, liderança e gestão. O projeto é liderado por João Gabriel, antigo diretor de comunicação do Benfica e da Amorim Turismo e ex-assessor de imprensa da Presidência da República — durante os mandatos de Jorge Sampaio.

“Este novo centro de aprendizagem surge como resposta à crescente necessidade das organizações de capacitar equipas num contexto cada vez mais exigente e em constante transformação“, explica a consultora de comunicação, em comunicado.

Através deste Learning Center, são disponibilizados programas formativos desenhados para líderes, gestores e profissionais que pretendem reforçar o seu impacto e eficácia. O portefólio inclui formações em comunicação corporativa, media training, gestão de crise, comunicação interna e liderança.

A iniciativa integra conteúdos práticos, metodologias aplicadas e uma abordagem orientada para resultados, “refletindo o posicionamento da instituição na definição e implementação de estratégias de comunicação para organizações de referência em diversos setores”.

“Num contexto em que a mudança é constante, a capacidade de comunicar com clareza, consistência e propósito é um fator diferenciador para líderes e equipas. O BA&N Learning Center nasce precisamente para ajudar organizações e profissionais a desenvolverem essas competências com impacto real”, afirma João Gabriel, citado em comunicado.

Com este lançamento, a BA&N pretende dar mais um passo na sua consolidação como parceiro estratégico, capacitando pessoas para enfrentar os desafios atuais e futuros.

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