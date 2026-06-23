BNP Paribas inaugura nova sede em Lisboa. “Será um catalisador para o crescimento e referência para o país”

É o maior empregador do setor financeiro do país, prestes a superar a marca dos dez mil trabalhadores, e acaba de inaugurar a sua nova sede em Lisboa com planos ambiciosos: o BNP Paribas pretende que o novo hub seja “um catalisador para o crescimento e uma referência para o país”, anunciou o CEO do grupo francês, Fabrice Segui, esta terça-feira.

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“Há 40 abrimos o primeiro escritório em Lisboa”, começou por declarar Segui na cerimónia de inauguração do novo EXEO Office Hub, integrando três edifícios localizados no Parque das Nações, Lisboa, e que será o teto para todos os negócios do grupo no país. Quatro décadas depois, acrescentou o líder do banco francês, o “BNP Paribas representa aproximadamente 1% do total das exportações de serviços de Portugal”.

Nas palavras do administrador Philippe Maillard, a nova sede é mais do que um projeto imobiliário. “Representa compromisso de longo prazo do BNP Paribas com o país, um compromisso que começou há 40 anos”, declarou. “Portugal tornou-se mais do que estratégico, tornou-se o centro. É o nosso maior centro de conhecimento, com serviços críticos para o grupo, temos 11 centros de competências com equipas a apoiarem diferentes mercados em diferentes regiões”, disse, salientando o modelo de negócio diversificado que construiu por cá.

O BNP Paribas conta com sete empresas no país, incluindo unidades de leasing, factoring, crédito ao consumo (Cetelem), gestão de ativos e banca de investimento e ainda a plataforma de pagamentos Nickel. O grupo emprega 9.700 trabalhadores, mas tem 500 vagas em aberto e por isso será uma questão de tempo até superar a marca dos 10 mil.

A cerimónia de inauguração do hub contou ainda com a presença do ministro das Finanças, que destacou que o investimento do BNP Paribas é o tipo de projeto de que o país precisa. Porque? “Pode transformar Portugal, temos uma economia pequena, com baixa produtividade. Precisamos de transformar a nossa economia para melhorar a produtividade”, destacou Joaquim Miranda Sarmento na sua intervenção.

O ministro destacou quatro áreas que Portugal tem de apostar: reindustrialização, transição energética, Inteligência Artificial e centros de dados e serviços. “É nos serviços que o BNP tem uma presença significativa e tem vindo a crescer”, frisou Miranda Sarmento que considerou que só a escala do projeto representará um “impacto significativo” na economia.

O novo hub do BNP Paribas tem capacidade para 5.300 pessoas e ocupa uma área superior a 38 mil metros quadrados. Além do Exeo, o grupo francês – que a nível mundial tem 180 mil trabalhadores e está presente em mais de 60 países – tem ainda um centro de negócios no Porto e escritórios nas Torres do Colombo em Lisboa.

(notícia atualizada às 19h00)