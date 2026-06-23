Bruxelas vai emitir 80 mil milhões em dívida até dezembro

A Comissão Europeia pretende emitir 80 mil milhões de euros em obrigações da União Europeia no segundo semestre, segundo o plano de financiamento publicado esta terça-feira. O montante destina-se a financiar o programa NextGenerationEU (o fundo de recuperação pós-pandemia), o programa SAFE, o apoio à Ucrânia e outros programas da União Europeia que recorrem a este instrumento de dívida.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Nestas operações, a Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, comporta-se como qualquer outro emitente soberano: vai ao mercado de capitais pedir dinheiro emprestado, a pagar em prazos que vão dos três aos 30 anos.

Para concretizar este volume de financiamento, Bruxelas tem agendadas seis leilões de obrigações e quatro operações por sindicalização bancária – um mecanismo em que um conjunto de bancos se reúne para colocar a dívida junto de investidores institucionais. A primeira janela de sindicalização está marcada para a semana de 6 a 10 de julho, com os leilões a arrancarem a 13 do mesmo mês.

A Comissão Europeia não planeia lançar no segundo semestre novas linhas de obrigações verdes (NextGenerationEU Green Bonds), mas irá reabastecer emissões já existentes através de operações de tap.

O documento indica que a Comissão Europeia tenciona lançar novas linhas de obrigações nos segmentos de maturidade a 3, 5, 15 e 30 anos, ainda que a decisão final dependa das condições de mercado.

Em agosto, o ritmo de emissão abranda, estando previsto apenas um leilão de obrigações de curto prazo (EU-Bills), ao contrário dos restantes meses, em que as emissões acontecem duas vezes por mês, às quartas-feiras.

Os EU-Bills – instrumentos de dívida de curto prazo, à semelhança dos Bilhetes do Tesouro nacionais – serão emitidos com maturidades de 3, 6 e 12 meses. No caso das emissões de 12 meses será lançada uma nova linha no primeiro leilão de cada mês, sendo o segundo utilizado para reforçar linhas já existentes.

No plano das obrigações verdes, as chamadas NextGenerationEU Green Bonds, ligadas ao financiamento da componente ambiental do Fundo de Recuperação e Resiliência, a Comissão Europeia não planeia lançar novas linhas no segundo semestre, optando por reabastecer emissões já existentes através de operações de tap. Bruxelas justifica esta opção com o acompanhamento das despesas verdes reportadas pelos Estados-membros.

O próximo plano de financiamento, que cobrirá o período de janeiro a junho de 2027, será divulgado em dezembro deste ano.