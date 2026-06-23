Continente mantém liderança no ranking de anunciantes em maio. Wavemaker e Fuel em primeiro nas agências

No acumulado dos primeiros cinco meses, Ediclube mantém-se como maior anunciante. Dentsu Media e VML lideram nas agências.

O Modelo Continente volta a ocupar o primeiro lugar do ranking de anunciante em maio, posição que tinha ocupado pela primeira vez em 2026 no mês anterior. A preços de tabela — ou seja, sem os descontos negociados com os meios –, a marca liderada por Filipa Appleton investiu 62,069 milhões de euros em publicidade.

O Ediclube mantém-se na segunda posição, com um investimento a preços de tabela de 61,7 milhões, e a Unilever Fima mantém a terceira posição, com 51,4 milhões de euros.

Os dados são do ranking mensal elaborado pela MediaMonitor, que coloca nas posições seguintes o Meo, Lidl, Nestlé, L’Oreal, Worten, Pingo Doce e McDonald’s Portugal.

Nas agências de meios, e sempre a preços de tabela, a Wavemaker sobe à primeira posição, com 166,5 milhões de euros.

A Initiative mantém a segunda posição, com 158,2 milhões de euros, e a Arena cai para o terceiro lugar, com 151,3 milhões de euros, depois de liderar os dois meses anteriores.

Dentsu Media, OMD, Mindshare, Zenith, Havas Media, EssenceMediacom e Starcom MediaVest Group completam o ranking das agências que movimentaram maior investimento no último mês.

Nas agências criativas, a primeira posição volta a ser da Fuel, precisamente a agência do Continente, seguindo-se a VML e a Publicis Publicidade — que entretanto começou a operar como Leo. A BBDO Portugal, McCann Erickson, Havas, Uzina, Pepper, Nossa e Caetsu encerram o ranking.

Apesar de não ter liderado o ranking nos últimos três meses, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante no acumulado dos primeiros cinco meses do ano, sendo seguido pelo Modelo Continente e Unilever Fima.

Nas agências de meios as primeiras posições são ocupadas pela Dentsu Media, Arena e Wavemaker, Nas criativas, a VML, Fuel e agora Publicis lideram o ranking.