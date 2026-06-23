Damm regista um volume de negócios de 2.010 milhões de euros em 2025 e consolida o seu crescimento internacional

A Damm fechou 2025 com um volume de negócios de 2.010 milhões de euros, um EBITDA de 320 milhões e um lucro líquido de 155 milhões, num ano marcado por um ambiente setorial mais exigente e pressão inflacionista. A empresa apresentou os seus resultados na terça-feira durante a Assembleia Geral de Acionistas, realizada na Antiga Fábrica Estrella Damm, onde foram aprovadas as contas anuais e a distribuição dos dividendos.

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De acordo com as primeiras estimativas oficiais dos Cerveceros de Espanha, o consumo per capita de cerveja em Espanha caiu mais de 4% em 2025, num contexto de pressões inflacionistas e incerteza económica. Neste cenário, a Damm manteve um volume de negócios superior a 2.000 milhões de euros e registou um volume comercializado de 22 milhões de hectolitros de bebidas – cerveja, água e refrigerantes.

O crescimento do grupo é particularmente apoiado pela sua atividade internacional, que em 2025 voltou a ganhar peso e já representa 30% do negócio. A Damm está presente em mais de 130 países e exporta sob a sua própria marca para 88 mercados. Durante o ano, a empresa lançou uma fábrica de refrigerantes em Dakar, Senegal, a sua primeira fábrica no continente africano, destinada a fornecer clientes no Senegal e noutros países da África Ocidental.

O Reino Unido foi outro mercado relevante para a empresa em 2025. A Damm reforçou a sua presença no país com a aquisição da família de marcas Old Speckled Hen, uma das cervejas ale premium mais reconhecidas no mercado britânico. A operação é adicional aos investimentos realizados na The Eagle Brewery, a sua fábrica em Bedford, onde o grupo alocou mais de 80 milhões de euros nos últimos anos para expandir a capacidade de produção e incorporar novas linhas.

A empresa também destinou 65 milhões de euros para expandir e modernizar a sua capacidade industrial, especialmente em embalagens retornáveis e dispensadores de produtos, e 14 milhões de euros para investigação, desenvolvimento e inovação, desenvolvimento de produtos e transformação digital. Durante 2025, a Damm incorporou a Nestea no seu portefólio após o acordo alcançado com a Nestlé para produzir, comercializar e distribuir a marca em Espanha, Andorra, Gibraltar e Portugal, reforçando a sua presença no mercado de bebidas não carbonatadas.

Coincidindo com o seu 150.º aniversário, a Damm colocou o crescimento no centro do seu novo roteiro até 2030, com o objetivo de duplicar o seu volume de negócios. A força de trabalho do grupo atingiu 6.393 pessoas em 2025, mais 10,9% do que em 2024, com um aumento impulsionado principalmente por mercados internacionais como o Reino Unido, Portugal e China.