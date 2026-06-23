Domes Lake Algarve nomeia nova diretora



O Domes Lake Algarve nomeou Nadia Kostopoulou como hotel manager, de acordo com informação divulgada pelo resort. A responsável assume a direção operacional da unidade de cinco estrelas na Praia da Falésia.

Nadia Kostopoulou iniciou a ligação à Domes Resorts em 2017, na Grécia. Há cerca de cinco anos integrou o projeto do Domes Lake Algarve, onde começou como haute living manager. A gestora passou depois a diretora de Guest Experience, uma tarefa centrada na experiência dos hóspedes e na manutenção dos padrões de serviço da unidade.

“Ao longo dos últimos anos, Nadia tem contribuído ativamente para o reforço da identidade do Domes Lake Algarve enquanto referência da hotelaria de luxo no Algarve, destacando-se pela proximidade às equipas, pela atenção aos detalhes e pela sua visão centrada nas pessoas”, diz o hotel em comunicado. “A sua promoção a hotel manager representa a continuidade natural de um percurso marcado pelo compromisso, consistência e profundo conhecimento da operação”, acrescentam.

Além da Grécia e Portugal, Nadia Kostopoulou passou ainda pelo mercado egípcio e trabalhou com marcas e conceitos como Domes Resorts, Costa Navarino, The Westin, The Luxury Collection e Autograph Collection.

A nova diretora do Domes Lakes Algarve é licenciada em Física e tem um mestrado em Turismo e Gestão de Empresas. “É com enorme orgulho que assumo a função de hotel manager no Domes Lake Algarve. Este hotel tem sido uma parte muito importante da minha trajetória profissional e pessoal, e estou profundamente grata pela confiança e apoio que recebi ao longo dos anos”, diz a nova diretora, em comunicado. “Continuarei focada nas nossas pessoas, nos nossos hóspedes e na melhoria contínua da experiência que proporcionamos diariamente”, afirma Nadia Kostopoulou.