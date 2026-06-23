E vão três: Depois da Anthropic e da Google, SpaceX vende capacidade de computação à Reflection AI

A empresa aeroespacial e de inteligência artificial (IA) SpaceX fez um acordo de fornecimento de capacidade de computação com a Reflection AI, que lhe pode permitir uma faturação de até 6,3 mil milhões de dólares.

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A Reflection AI vai pagar 150 milhões por mês a partir de 1 de julho, até 2029, para aceder aos semicondutores NvidiaGB300 que a SpaceX tem em um centro de dados, em Memphis, no Estado do Tennessee, e que servem para treinar e usar modelos avançados de IA, informaram na segunda-feira a CNBC e o TechCrunch. Estes meios avançaram que qualquer das empresas pode rescindir o contrato, com um pré-aviso de 90 dias, passados os primeiros três meses.

A SpaceX tinha assinado acordos similares, mas de maior dimensão, com a Anthropic, que lhe vai pagar 1,25 mil milhões por mês, e a Google, que vai pagar 920 milhões mensalmente, ambas até 2029.

A Reflection AI é uma startup criada em 2024 por dois antigos investigadores de IA da Google Deepmind, que se centra na tecnologia de código aberto, e bem que ainda não lançou qualquer modelo, que está avaliada em 25 mil milhões de dólares.

A SpaceX, de Elon Musk, está a arrendar capacidade de computação no centro de dados Colossus 1, em Memphis. Recém-entrada na praça bolsista nova-iorquina, acaba de sofrer três dias de desvalorização consecutivos, tendo desvalorizado 16,4% na sessão de segunda-feira.