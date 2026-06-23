Embraer e OGMA concluem primeira manutenção da aeronave C-390 Millennium em Portugal

A Embraer e a OGMA concluíram a primeira manutenção programada de 24 meses de uma aeronave C-390 Millennium operada pela Força Aérea da Hungria nas instalações da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca.

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João Pedro Taborda, vice-presidente government affairs Europa & Ásia Central da Embraer Portugal, tinha adiantado ao ECO/eRadar que a OGMA deveria estar envolvida na manutenção dos KC-390 Millennium entregues à Força Aérea Húngara.

“A conclusão desta primeira manutenção do C-390 Millennium na OGMA representa um marco importante para nossas operações. Estamos muito satisfeitos com a execução geral e com o elevado nível de expertise técnica demonstrado pelas equipes. A estreita colaboração entre a Força Aérea da Hungria, a OGMA e a Embraer garantiu um processo ágil e bem coordenado. Estamos satisfeitos com o resultado e com o nível de suporte prestado ao longo de toda a manutenção”, afirmou o Brigadeiro-General Tamás Bali, comandante da Força Aérea da Hungria, citado em comunicado da Embraer.

De acordo com a empresa aeroespacial, o C-390 Millennium é “uma aeronave projetada para operar em ambientes exigentes” com capacidade de cumprir uma “ampla gama de missões, incluindo transporte de cargas e tropas, evacuação médica, ajuda humanitária, busca e salvamento, lançamento de cargas com precisão, operações com paraquedistas e reabastecimento em voo”.

“A manutenção do C-390 Millennium da Força Aérea da Hungria representa um passo importante no fortalecimento de nossas capacidades de suporte na Europa. Em conjunto com a OGMA, entregamos um serviço robusto e eficiente, que contribui para a prontidão operacional e a satisfação de longo prazo do cliente. Esse resultado reforça nosso compromisso com a entrega de soluções confiáveis e de alto desempenho para clientes na Europa e em todo o mundo”, reiterou Douglas Lobo, vice-presidente de Suporte ao Cliente e Pós-vendas da Embraer Serviços & Suporte, mencionado na nota.

A empresa brasileira já investiu mais de 500 milhões de euros em Portugal, sendo acionista maioritário (65%) na OGMA, e tem preparado um novo investimento no país com a abertura de uma fábrica de aeronaves militares Super Tucano em Beja.

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, revelou em abril que o Governo está a dar “passos largos” para instalar a fábrica da construtora aeronáutica brasileira em Beja.

“Teremos em breve um novo conjunto de reuniões com os representantes da empresa no Brasil e estamos a dar passos largos para o que acredito será a concretização desta empresa”, realçou na altura Nuno Melo.