Ataque ao Irão

EUA confirmam que dois porta-aviões continuam nas proximidades do Golfo

  • Lusa
  • 18:26

EUA mantêm dois porta-aviões no Médio Oriente enquanto decorrem negociações com o Irão. Trump garante que Ormuz permanece aberto, mas mantém a pressão militar sobre Teerão.

O exército norte-americano confirmou esta terça-feira que mantêm dois porta-aviões nas proximidades do Golfo Pérsico, numa altura em que decorrem negociações com o Irão para um acordo final para acabar as hostilidades e alcançar um entendimento sobre a questão nuclear.

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Dois porta-aviões continuam a operar no Médio Oriente enquanto as forças dos Estados Unidos (EUA) permanecem destacadas e em estado de prontidão”, indicou o Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM) numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Também nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter ordenado que o Estreito de Ormuz “permaneça aberto, sem qualquer bloqueio naval”, embora tenha sublinhado que manterá a presença militar na região como forma de pressão durante as negociações com Teerão.

Todos os navios permanecerão nas suas posições para o caso de ser necessário restabelecer o bloqueio, algo que, neste momento, parece altamente improvável”, acrescentou o chefe de Estado norte-americano.

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