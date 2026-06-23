Europastry aprova a aquisição da Highland Baking Company para fortalecer sua presença na América do Norte

A Europastry, uma empresa do setor de massa congelada para padaria, chegou a um acordo para adquirir a Highland Baking Company, uma empresa familiar americana especializada na produção de pães de alta qualidade para o canal de serviços alimentícios.

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Como relatado, a Highland Baking é uma empresa com um histórico sólido no mercado dos EUA, oferecendo pães premium para a indústria de serviços de alimentação. A empresa possui dois locais de produção em Northbrook, Illinois, e outro em Spartanburg, Carolina do Sul, sendo reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela relação próxima com seus clientes.

Europastry e Highland Baking construíram negócios fortes e confiáveis, movidos por uma paixão em entregar produtos de alta qualidade, inspiração e colaboração com seus clientes. Como parte do acordo, a Highland continuará operando sob sua marca atual e com sua equipe de gestão, garantindo a continuidade dos negócios e o relacionamento com os clientes.

Essa transação representa um passo decisivo para a estratégia da Europastry na América do Norte, um dos mercados mais relevantes e dinâmicos do setor de panificação globalmente. Essa transação também representa um novo capítulo na estratégia já consolidada da Europastry de adquirir, investir e expandir empresas principais, enquanto continua fortalecendo sua presença global e expandindo sua oferta de produtos. Com essa aquisição, o faturamento da empresa ultrapassará 2.000 milhões de euros globalmente.

Aproveitando essa plataforma, a Europastry promoverá um plano de investimento ambicioso nos Estados Unidos focado em aumentar a capacidade de produção, desenvolver novas categorias de produtos e levar a ampla gama de produtos de panificação do Grupo aos clientes americanos.

ALIANÇA

A empresa indicou que a integração da Highland à Europastry se baseia em uma visão de negócios comum, baseada na qualidade do produto, inovação constante e uma forte cultura familiar de negócios.

“Esta transação é muito mais do que uma aquisição: é a união de duas empresas que compartilham valores, visão de longo prazo e a mesma abordagem de negócios. É uma oportunidade empolgante criar um negócio de padaria mais amplo e global, permitindo que tanto a Europastry quanto a Highland Baking alcancem seu potencial”, disse Jordi Gallés, Presidente Executivo da Europastry. “Temos enorme respeito pelo legado que a Highland Baking construiu e esperamos receber a equipe da Highland Baking. Estamos convencidos de que a Highland é o negócio ideal para acelerar nosso crescimento nos Estados Unidos.”

Stuart Rosen, representante da família fundadora da Highland e CEO da Highland, acrescentou: “Encontramos na Europastry o parceiro perfeito para dar o próximo passo em nosso desenvolvimento, mantendo nossa identidade e cultura empresarial intactas. É uma fusão histórica que oferece excepcional compatibilidade cultural e estratégica. A operação cria novas oportunidades empolgantes para nossos funcionários, clientes e fornecedores. Estamos entusiasmados com o novo capítulo que a Highland Baking está prestes a iniciar como parte da Europastry, que reunirá o talento e as capacidades de classe mundial de ambas as empresas, além do nosso compromisso comum de atender às necessidades de nossos clientes.”

Com essa aquisição, a Europastry reforça sua posição como um dos principais players globais no setor de padaria, reforçando sua estratégia de crescimento no mercado dos EUA. A combinação de ambas as empresas baseia-se em uma filosofia de negócios compartilhada: foco na qualidade, uma cultura de inovação contínua e uma visão de longo prazo e familiar na gestão da empresa.

A empresa combinada terá um foco ainda maior na confeitaria em diversas categorias e canais, apoiada por tendências favoráveis ao consumidor. Além disso, a integração é sustentada pelo talento excepcional, tecnologia e capacidades de duas organizações bem-sucedidas com expertise geográfica complementar. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, e está atualmente prevista para ser concluída na segunda metade de 2026.