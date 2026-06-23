Fidelidade Ímpar atribuiu pela primeira vez o Prémio Fidelidade Comunidade em Moçambique

A Fidelidade lançou pela primeira vez o Prémio Fidelidade Comunidade em Moçambique, uma iniciativa que visa apoiar projetos sociais, e recebeu 216 candidaturas. Denominado “Prémio Fidelidade Ímpar Comunidade” e atribuído pela Fidelidade Ímpar, seguradora da Fidelidade que opera em Moçambique, vão ser entregues no total 1.500.000 meticais (cerca de 20.000 euros). Cada projeto, que se dedicada à inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade e prevenção em saúde, vai receber 750.000 meticais (cerca de 10.000 euros).

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Os projetos vencedores desta edição foram o NutiFamily+, dedicado à inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade, e o projeto de empoderamento de raparigas em situação de vulnerabilidade através da promoção e acesso à higiene e saúde menstrual, desenvolvido pela Associação Missão Moçambique (MiMo), em parceria com a Be Girl.

Vítor Bandeira, Presidente da Comissão Executiva (PCE) da Fidelidade Moçambique, explica que “o Prémio Fidelidade Ímpar Comunidade é a forma como materializamos o nosso compromisso com Moçambique”.

Em Portugal, desde a sua criação em 2017, o Prémio Fidelidade Comunidade já recebeu 2.307 candidaturas, tendo apoiado 83 projetos com um investimento superior a 3 milhões de euros. A seguradora conta com 2,3 milhões de clientes em Portugal e mais de 8,5 milhões em todo o mundo.

No ranking português, a Fidelidade manteve a liderança em 2025, crescendo nos ramos Não Vida e, no ramo Vida, cresceu 50% na venda de produtos unit linked. A seguradora possui 28,4% da quota de mercado, de acordo com dados analisados por ECOseguros.