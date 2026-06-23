Franck Leroy renuncia ao Conselho Geral e de Supervisão do Novobanco após nomeação para administração do BPCE

Franck Leroy, que tinha sido apontado para o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) do Novobanco após a venda aos franceses do BPCE, anunciou a sua renúncia ao cargo neste órgão, depois de ter sido nomeado para a administração do BPCE.

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“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2023, o Novo Banco, S.A. vem informar o mercado e o público em geral de que Franck Leroy, membro do Conselho Geral e de Supervisão, apresentou a sua renúncia ao cargo, com efeitos a 22 de junho de 2026″, adianta um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o mesmo comunicado, “a referida renúncia decorre da sua nomeação como membro do Conselho de Administração do BPCE, assumindo as funções de Chief Executive Officer Risk & Compliance, no âmbito da nova estrutura de governo aprovada pelo Conselho Geral e de Supervisão do BPCE”.

O BPCE fechou em abril deste ano a aquisição do Novobanco, num negócio de 6,7 mil milhões de euros, 200 milhões acima do valor estimado inicialmente. Na sequência do negócio, o banco fez alterações nos seus órgãos de governo, que incluíram a entrada de Leroy.