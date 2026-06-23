Banca

Franck Leroy renuncia ao Conselho Geral e de Supervisão do Novobanco após nomeação para administração do BPCE

Renúncia segue-se à nomeação do responsável como membro do Conselho de Administração do BPCE, adianta o banco em comunicado.

Franck Leroy, que tinha sido apontado para o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) do Novobanco após a venda aos franceses do BPCE, anunciou a sua renúncia ao cargo neste órgão, depois de ter sido nomeado para a administração do BPCE.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2023, o Novo Banco, S.A. vem informar o mercado e o público em geral de que Franck Leroy, membro do Conselho Geral e de Supervisão, apresentou a sua renúncia ao cargo, com efeitos a 22 de junho de 2026″, adianta um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o mesmo comunicado, “a referida renúncia decorre da sua nomeação como membro do Conselho de Administração do BPCE, assumindo as funções de Chief Executive Officer Risk & Compliance, no âmbito da nova estrutura de governo aprovada pelo Conselho Geral e de Supervisão do BPCE”.

O BPCE fechou em abril deste ano a aquisição do Novobanco, num negócio de 6,7 mil milhões de euros, 200 milhões acima do valor estimado inicialmente. Na sequência do negócio, o banco fez alterações nos seus órgãos de governo, que incluíram a entrada de Leroy.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Franck Leroy renuncia ao Conselho Geral e de Supervisão do Novobanco após nomeação para administração do BPCE

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Argentina X Áustria visto por 220 mil telespectadores

Rafael Correia,

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.