Governo alerta para tentativa de fraude com o nome de Luís Montenegro
Gabinete do primeiro-ministro alertou para uma tentativa de fraude, através de email e de mensagem por WhatsApp, que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.
O gabinete do primeiro-ministro para uma tentativa de fraude, através de email e de mensagem por WhatsApp, que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.
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Num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, o gabinete de Luís Montenegro referiu que diversas pessoas foram alvo de tentativa de fraude, acrescentando que foi “apresentada queixa às autoridades competentes”.
A tentativa de fraude ocorre “através de contacto por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do primeiro-ministro e do chefe de gabinete, e solicitando o preenchimento de um acordo de confidencialidade”.
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