Cibersegurança

Governo alerta para tentativa de fraude com o nome de Luís Montenegro

  • Lusa
  • 7:43

Gabinete do primeiro-ministro alertou para uma tentativa de fraude, através de email e de mensagem por WhatsApp, que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.

O gabinete do primeiro-ministro para uma tentativa de fraude, através de email e de mensagem por WhatsApp, que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, o gabinete de Luís Montenegro referiu que diversas pessoas foram alvo de tentativa de fraude, acrescentando que foi “apresentada queixa às autoridades competentes”.

A tentativa de fraude ocorre “através de contacto por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do primeiro-ministro e do chefe de gabinete, e solicitando o preenchimento de um acordo de confidencialidade”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo alerta para tentativa de fraude com o nome de Luís Montenegro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Especial

Pestana arranca operação italiana em Courmayeur

Lina Santos,

Rodeada por glaciares, dominada pelo Monte Branco e habitada por apenas 2 mil residentes, é assim a vila italiana onde o grupo Pestana acaba de abrir o seu primeiro hotel no país.