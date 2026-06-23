GPA integra a equipa de consultores da MICC – Mission is Critical

A GPA anuncia a integração da equipa da MICC – Mission is Critical, consultores, com quem mantinha uma relação de parceria. Especializada em cibersegurança, a MICC desenvolve também serviços como funções de encarregado de proteção de dados, conformidade com o RGPD, gestão de incidentes de segurança e auditorias técnicas.

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Com esta integração, a GPA passa “a combinar a sua prática jurídica com competências técnicas e operacionais nestas áreas, reforçando aconselhamento mais completo, estratégico e alinhado com os desafios jurídicos, tecnológicos e regulatórios do contexto digital”, segundo comunicado do escritório.

Sofia Gouveia Pereira, managing partner da GPA, sublinha que “a integração da equipa da MICC reflecte a visão da GPA para o futuro da advocacia, onde o conhecimento jurídico é cada vez mais indissociável da tecnologia e da gestão de risco. Queremos estar ao lado dos nossos clientes com uma abordagem completa, capaz de acompanhar a complexidade crescente dos desafios que enfrentam”.

Já João Miguel Gabriel, sócio da GPA, após a integração da consultora, destaca que “os desafios do mundo digital e o seu enquadramento regulatório, em particular na proteção de dados e na cibersegurança, exigem uma visão global, sendo esta integração uma oportunidade para reforçar o valor que entregamos aos clientes”.

Esta integração reflete “a evolução natural da atividade jurídica para modelos mais próximos da realidade operacional das organizações, onde as dimensões jurídica, tecnológica e de risco são tratadas de forma articulada”, segundo o comunicado do escritório.