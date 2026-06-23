Grantavia, a nova plataforma de IA que pretende facilitar o acesso das empresas ao financiamento público

A consultora FI Group by EPSA lançou o Grantavia, uma plataforma baseada em inteligência artificial (IA) destinada a apoiar empresas na identificação de oportunidades de financiamento público. A ferramenta inclui a funcionalidade apelidada de “Funding Match”, que permite cruzar dados como o número de identificação fiscal (NIF) e a dimensão da empresa com programas de apoio nacionais e europeus disponíveis.

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Segundo a FI Group, esta nova ferramenta pretende simplificar o acesso à informação sobre incentivos financeiros, num contexto em que muitos programas apresentam processos considerados complexos e dispersos. Segundo o comunicado de imprensa, dados relativos ao PT2030 indicam que, “num universo de mais de 1,5 milhões de empresas em Portugal, apenas 8.910 tiveram projetos aprovados. Dos quase 23 mil milhões de euros previstos no programa, foram atribuídos pouco mais de 12 mil milhões”.

O Grantavia combina sistemas de IA com o trabalho das equipas de Incentivos Financeiros e Projetos Europeus da FI Group by EPSA. A tecnologia realiza o cruzamento entre o perfil das empresas e os avisos de financiamento disponíveis, enquanto as equipas asseguram a atualização e validação da informação. De acordo com a empresa, o Funding Match permite gerar recomendações personalizadas em tempo real, reduzindo o tempo necessário para a pesquisa de apoios e programas de financiamento.

“Durante demasiado tempo, as empresas foram obrigadas a procurar financiamento no meio de ruído, complexidade e incerteza. Com esta plataforma, substituímos o esforço pela inteligência e a pesquisa pela descoberta. O acesso ao financiamento torna-se uma vantagem competitiva, porque as empresas que lideram não são as que sabem mais: são as que decidem melhor e decidem antes, afirma Paulo Reis, Diretor-Geral da FI Group by EPSA Portugal”, citado em comunicado.

“Nesse sentido qualquer organização, independentemente da sua dimensão ou sector, pode a partir de hoje saber em segundos a que linhas de financiamento se pode candidatar”, acrescenta o responsável. A plataforma integra já programas de financiamento europeus, além da cobertura nacional portuguesa.

O Grantavia já está disponível para todo o tipo de organizações, com acesso gratuito.