Idosos a receber complemento solidário voltam a aumentar em maio. Já há quase 244 mil a beneficiar
Quase 244 mil idosos estão a beneficiar do Complemento Solidário, o que corresponde a um aumento homólogo de 9,3%. Em média, prestação corresponde a 216 euros mensais.
O número de beneficiários a receber o Complemento Solidário para Idosos (CSI) voltou a aumentar em maio. De acordo com a síntese publicada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, há, neste momento, quase 244 mil idosos a receber esta prestação, que, em média, garante 216 euros.
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“Em maio de 2026, existiam 243.841 beneficiários do Complemento Solidário para Idosos. Face ao mês anterior, registaram‐se mais 2.126 beneficiários, o que corresponde a um crescimento de 0,9%. Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, observou‐se um acréscimo de 20.725 titulares, o equivalente a um crescimento de 9,3%“, lê-se na síntese de informação estatística da Segurança Social publicada pelo GEP.
Os dados permitem perceber também que as mulheres continuam a representar a maioria dos titulares desta prestação social. Em concreto, 65% dos beneficiários (cerca de 158 mil pessoas) são do género feminino.
Por outro lado, o GEP destaca que o valor médio da prestação mensal do CSI foi de 216,01 euros em maio. Esse valor corresponde a um aumento de 7,9% face ao registado há um ano.
Como o próprio nome indica, o Complemento Solidário para Idosos serve para complementar os outros rendimentos do beneficiário. Deste modo, são apurados, primeiro, os rendimentos do idoso, que, depois, são confrontados com o valor de referência. A diferença entre esses dois montantes corresponde ao valor da prestação que é paga pela Segurança Social.
No programa do Governo, está o objetivo de aumentar progressivamente o valor de referência do CSI até atingir os 870 euros em 2029 (neste momento, está em 670 euros por mês). Na próxima legislatura, a meta é equiparar ao valor do salário mínimo nacional.
Além de mudar o valor de referência desta prestação, o Governo também alterou as regras em 2024, passando a excluir os rendimentos dos filhos do beneficiário cálculo deste apoio. Tal tem feito, por um lado, aumentar o universo de idosos abrangidos, e, por outro, subir os valores pagos pela Segurança Social, como confirmam os dados agora conhecidos.
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