Justiça

Justiça arresta posição da Elevolution na Rotas do Algarve Litoral

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  • 9:10

Sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa servirá de garantia para o pagamento de uma dívida da Elevolution à Segurança Social, de cerca de 863 mil euros.

A participação de 42% que a Elevolution Engenharia detém na empresa concessionária Rotas do Algarve Litoral encontra-se arrestada por decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, avança esta terça-feira o Jornal de Negócios. A sentença consta de um despacho que data do passado dia 5 de junho e servirá de garantia para o pagamento de uma dívida da Elevolution à Segurança Social, avaliada em cerca de 863 mil euros.

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A decisão do tribunal surge na sequência de uma reclamação efetuada por um antigo administrador da Elevolution Engenharia cujos bens haviam sido arrestados como forma de garantir o pagamento das dívidas da empresa. A Comarca de Lisboa acabou por dar razão ao antigo gestor da Elevolution, que desta forma passou também a ser credor da empresa.

A Rotas do Algarve Litoral — que tem ainda como acionistas a Conduril e Tecnovia, detentoras de 24% e 34% do capital, respetivamente — é responsável pela gestão, requalificação e exploração de infraestruturas rodoviárias nesta região do país, com foco principal na Estrada Nacional 125 (EN125). Nasceu em 2009, no âmbito da “Subconcessão Algarve Litoral”, atribuída pela IP – Infraestruturas de Portugal.

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