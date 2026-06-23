“Muito mais que a pulseira da seleção”. Pulseira dedicada a Diogo Jota vai apoiar Liga Portuguesa contra o Cancro

Por cada pulseira vendida, 50 cêntimos serão doados à Liga Portuguesa Contra o Cancro. As réplicas serão colocadas a venda nas lojas Continente nos próximos dias.

A Fundação FPF — da Federação Portuguesa de Futebol –, a Missão Continente, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uniram-se para apoiar a Liga Portuguesa Contra o Cancro, através de “réplicas exatas” da pulseira entregue pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, aos jogadores da Seleção portuguesa de Futebol.

A pulseira, tal como a original, conta com as cores da bandeira de Portugal e os nomes dos 27 convocados por Roberto Martínez para o Mundial 2026 — incluindo o de Diogo Jota, numa homenagem ao futebolista que faleceu em julho do ano passado. Por cada pulseira vendida (valor unitário de 1 euro), 50 cêntimos serão doados à Liga Portuguesa Contra o Cancro, explicam as entidades em comunicado. As réplicas serão colocadas a venda nas lojas Continente nos próximos dias.

De acordo com as duas entidades, a ideia deste projeto solidário foi uma proposta do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e “dará a todos os fãs da Seleção nacional a oportunidade de apoiar Portugal de forma simbólica, partilhando o mesmo adereço usado pelos atletas, enquanto contribuem para a difícil luta contra o cancro”.