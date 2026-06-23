Mundial 2026: Jogo Argentina X Áustria que deu recorde a Messi visto por 220 mil telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo que opôs Argentina e Áustria — no At&T Stadium perante 70.649 espetadores — terminou com um recorde de Lionel Messi, que se tornou o melhor marcador da história dos mundiais, com 18 golos. O jogador deu a vitória à Argentina, ao marcar dois golos contra zero da Áustria. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 220.209 telespectadores, na Sport TV 1 e Sport TV 5, pelas 18h — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M. Foi o jogo mais visto do dia.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão do jogo entre Argentina X Áustria contou com um total de 1.049.683 visualizações no dia do jogo, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 242.830 visualizações pelas 19h50.

Voltando à televisão linear, o jogo menos visto do dia foi entre Nova Zelândia X Egito, emitido pelas 02h na Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 14.836 telespectadores. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Áustria e Jordânia, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 1.449 telespectadores

O empate da Seleção Nacional contra a República Democrática do Congo mantém-se o jogo mais visto do Mundial, com uma audiência média de 3.271.507 indivíduos.





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Nos primeiros 12 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada de 12 milhões e 200 mil telespectadores. A SIC captou 32% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 3 milhões e 860 mil. A Sport TV 5 captou 26% da audiência — cerca de 3 milhões e 216 mil indivíduos, a TVI reuniu 17% — 2 milhões e 141 mil –, a RTP 1 conta também com 17% — 2 milhões e 66 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 8% — 936 mil.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (58%), face aos 42% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 53% do total.

O torneio prossegue esta terça-feira, 23 de junho, com os jogos Noruega X Senegal (01h), Jordânia X Árgelia (04h), Portugal X Uzbequistão (18h) e Inglaterra X Gana (21h).

Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.