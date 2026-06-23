Mundial. Portugal vence 5-0 contra o Uzbequistão
Depois de um empate na estreia face ao Congo, Portugal venceu contra a equipa uzbeque. Ronaldo bisou no encontro e tornou-se o primeiro jogador da história a marcar em seis edições do mundial.
A seleção portuguesa venceu 5-0 contra o Uzbequistão, no segundo jogo da equipa das ‘quinas’ no Mundial de 2026, disputado esta terça-feira em Houston, nos Estados Unidos.
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No jogo, Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro jogador da história a marcar em seis edições do Mundial, ao bisar face ao Uzbequistão, para ultrapassar, com dez tentos, o recorde português de Eusébio.
Depois do empate 1-1 diante da República Democrática do Congo na estreia, Cristiano Ronaldo (6′ e 39′) marcou o primeiro golo e chegou ao bis que ficou para a história e ainda viu bem de perto o golo de livre direto de Nuno Mendes (17′). Na segunda parte, apesar de Portugal ter baixado o ritmo, chegou aos cinco no marcador com um autogolo de Nematov (60′) e um remate de Rafael Leão (87′).
A seleção nacional segue na frente do grupo, com quatro pontos, à frente da Colômbia, com três pontos, que mede forças com a República Democrática do Congo esta madrugada. Os congoleses têm um ponto e os uzbeques ainda não pontuaram.
O próximo jogo da equipa portuguesa está marcado para 28 de junho, às 00:30 horas de Lisboa, contra a Colômbia, na última jornada a contar para o Grupo K.
(Notícia atualizada às 20h10 com mais informação)
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