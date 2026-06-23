Mundial2026. Ronaldo é o primeiro a marcar em seis Mundiais

Cristiano Ronaldo tornou-se esta terça-feira o primeiro jogador da história dos Mundiais de futebol a marcar em seis edições, ao faturar face ao Uzbequistão, para igualar, com nove tentos, o recorde português de Eusébio.

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No segundo jogo no Mundial2026, para o Grupo K, no Estádio NRG, em Houston, nos Estados Unidos, o jogador do Al Nassr, de 41 anos, que tinha ficado em ‘branco’ face à República Democrática do Congo, marcou face aos asiáticos aos seis minutos.

Ronaldo, que colocou um ponto final numa série de 10 jogos sem marcar em fases finais de Mundiais e Europeus, replicou o que tinha feito nas edições de 2006 (um golo), 2010 (um), 2014 (um), 2018 (quatro) e 2022 (um).

O capitão luso, que já se tinha tornado o segundo jogador a disputar jogos em seis edições, um dia depois de Lionel Messi, soma hoje o 24.º jogo na competição, que o coloca no terceiro lugar do ranking, ao lado do alemão Miroslav Klose. O argentino lidera, com 28, seguido do também germânico Lothar Matthaus, com 25.

Messi, autor de um hat-trick na terça-feira, face à Argélia (3-0), tinha igualado o anterior recorde do português, com golos em cinco edições, já que ficou em ‘branco’ em 2010.

Na tabela dos melhores marcadores da história da prova, Ronaldo saltou para o 17.º lugar, também ao lado dos brasileiros Vavá e Jairzinho, dos alemães Uwe Seeler e Karl-Heinz Rummenigge, dos italianos Paolo Rossi, Roberto Baggio e Christian Vieiri e do espanhol David Villa.

O avançado português precisa de mais um golo para entrar no ‘top 10’, junto aos alemães Helmut Rahn e Thomas Müller, ao peruano Teófilo Cubillas, ex-FC Porto, ao polaco Grzegorz Lato, aos ingleses Gary Lineker e Harry Kane e ao argentino Gabriel Batistuta.

No que respeita ao ranking luso, Cristiano Ronaldo precisou de 24 jogos para fazer o que Eusébio conseguiu em apenas seis, na única edição em que participou, em 1966, consagrando-se como melhor marcador da prova, com nove tentos.

Depois de ficar em ‘branco’ face à Hungria (3-1), Eusébio marcou um golo à Bulgária (3-0) e dois ao Brasil (3-1), na fase de grupos, quatro à Coreia do Norte (5-3), nos ‘quartos’, um à Inglaterra (1-2), nas ‘meias’, e um à União Soviética (2-1), no encontro que valeu o terceiro lugar.

Por seu lado, Cristiano Ronaldo, que marcou todos os seus golos na fase de grupos, somou um com o Irão (2-0), em 2006, um face à Coreia do Norte (7-0), em 2010, um ao Gana (2-1), em 2014, três à Espanha (3-3) e um a Marrocos (1-0), em 2018, um ao Gana (3-2), em 2022, e agora, para já, um ao Uzbequistão.