Novas talks juntam-se aos painéis de debate no Fórum Nacional de Seguros

O Fórum Nacional de Seguros está de regresso à Alfândega do Porto, nos dias 7 e 8 de julho, para mais uma edição e traz novidades. Este ano, o FNS terá um espaço dedicado a talks, conversas de duração ligeiramente mais curtas complementares aos painéis de debate. Estas talks acontecem num espaço mais reservado para a partilha de ideias e perspetivas com o público presente.

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Paralelamente, vão ocorrer os debates no auditório principal, onde serão abordados temas de peso no setor segurador, tal como tópicos de matérias tecnológicas, legais e de mercado que vão assumir uma maior relevância no médio prazo para a atividade e aos quais os profissionais devem ficar atentos.

Estão confirmadas as presenças e intervenções nesta 5.ª edição de Gabriel Bernardino, Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) e Nuno Martins, Presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE).

São esperados mais de três mil profissionais ao longo do evento, tendo o espaço aumentado para albergar as mais de 50 marcas que fazem questão de estar presente para este evento de dois dias onde serão discutidos os temas mais atuais do setor.

Os detalhes do programa e de como se inscrever estão disponíveis no site do Fórum Nacional de Seguros 2026. Membros da APROSE têm entrada livre, tendo recebido ou estando em vias de receber mais informação da Associação sobre como obter essa vantagem.

No final do primeiro dia, a lluni realiza o seu Sunset, uma oportunidade para criar e fortalecer relações com outros profissionais do setor que acontecerá ainda na Alfândega, mas na margem do rio Douro.

Marcas de topo juntam-se ao Fórum Nacional de Seguros

As marcas parceiras desta edição do FNS fazem parte de diversas atividades do setor.

Entre as seguradoras contam-se o Grupo Ageas, AIG, Arag, Asisa, Azuaga, Bupa/Sanitas, Caravela, Fidelidade, Generali Tranquilidade, Hagel, Hiscox, Lusitania, Metlife, Mgen, Planicare, Prévoir, Real Vida e Zurich.

Já entre corretores e mediadores estão a April, Diagonal, Concentra, Hispania, Innovarisk, MDS, Planeia, Methodus, Mudey, NuVu, Sabseg, Safebrok, Segup, Seguramos, Semper, Special Insurance, Specialty Risks e Uthere.

Como prestadores nas áreas tecnológicas há a participação da Cleva, Frank, i2sBrokers, Libax, lluni, Contisystems, Crafteer, Gemese/Milénia e Habic.

Também os escritórios de advogados especializados em seguros dão o seu contributo, com a Broseta, CCA Law Firm e a SPS Advogados.

Já no ramo saúde contam-se a AdvanceCare, Future Healthcare e a Mediplus.

Como parceiros das seguradoras no ramo automóvel estarão presentes a Caetano Automóveis, Carglass, Expressglass e Glassdrive.

Por fim, a ADStrategy Global, vai transmitir conhecimentos em marketing digital valiosos para o setor segurador.

As inscrições estão disponíveis no site do Fórum Nacional de Seguros 2026, ou clicando aqui. Se for membro da APROSE, tem entrada livre. Procure essa informação se ainda não a recebeu.