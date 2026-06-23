Novo conselho consultivo do IGCP junta academia e banca

O Ministério das Finanças designou quatro novos membros para o conselho consultivo do IGCP, o organismo que gere a tesouraria e a dívida pública do Estado, que é liderado desde fevereiro do ano passado por Pedro Cabeços.

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De acordo com um despacho assinado por José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito, secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, publicado esta terça-feira em Diário da República, os escolhidos são Filipe Santos, diretor (Dean) da Católica Lisbon School of Business & Economics; Pedro Manuel Sousa Mendes Oliveira, dean da Nova School of Business and Economics (Nova SBE); João Francisco Cordeiro de Oliveira Barros, professor catedrático de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; e Filipe Maria de Sousa Ferreira Abecassis, que conta com mais de duas décadas de carreira no BCP.

O perfil do novo quarteto é diversificado, contabilizando dois líderes das principais escolas de negócios do país, um engenheiro com experiência em tecnologia e empreendedorismo, e um banqueiro de investimento com larga experiência.

Filipe Santos dirige a Católica Lisbon School of Business & Economics desde 2019, cargo para o qual foi reconduzido em 2024 por mais três anos, e é professor de Empreendedorismo Social, titular da Cátedra Alfredo da Silva.

desde 2019, cargo para o qual foi reconduzido em 2024 por mais três anos, e é professor de Empreendedorismo Social, titular da Cátedra Alfredo da Silva. João Barros, professor catedrático na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto , que é também o presidente designado da nova Agência para a Investigação e Inovação (AI2), foi cofundador e CEO da Veniam, startup de comunicações veiculares que em 2022 foi comprada pela tecnológica israelita Nexar.

, que é também o presidente designado da nova Agência para a Investigação e Inovação (AI2), foi cofundador e CEO da Veniam, startup de comunicações veiculares que em 2022 foi comprada pela tecnológica israelita Nexar. Filipe Abecassis, um banqueiro que acumula uma experiência de longa data em planeamento financeiro e gestão de ativos e passivos num percurso de 25 anos num dos maiores bancos nacionais, incluindo passagem pela administração do BCP Investimento, e que desde o início deste ano exerce como consultor autónomo.

num percurso de 25 anos num dos maiores bancos nacionais, incluindo passagem pela administração do BCP Investimento, e que desde o início deste ano exerce como consultor autónomo. Pedro Oliveira, dean da Nova SBE e fundador da plataforma de crowdfunding PPL e da iniciativa Patient Innovation, reforça a componente de inovação e gestão de operações num conselho que aconselha o Estado numa das suas funções mais sensíveis, o financiamento da dívida pública.

O conselho consultivo do IGCP é um órgão de caráter técnico que tem como missão apreciar o plano e o relatório anuais de gestão da tesouraria, da dívida pública direta do Estado e do financiamento público, bem como pronunciar-se sobre quaisquer matérias que lhe sejam submetidas pelo presidente do conselho de administração da agência.



Os membros reúnem-se, em regra, uma vez por semestre, e extraordinariamente sempre que convocados, não havendo lugar a qualquer remuneração salarial associada a esta função.

Além das quatro personalidades designadas por despacho do membro do Governo responsável pela área das Finanças — escolhidas por mandatos de três anos, renováveis — fazem ainda parte deste órgão o presidente do conselho de administração do IGCP (que preside sem direito de voto), os anteriores presidentes da agência que tenham concluído pelo menos um mandato e um membro do conselho de administração do Banco de Portugal.

As quatro personalidades agora nomeadas substituem os membros designados em maio de 2023 pelo então secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes: Alexandra Pinto Leão, professora associada da Universidade Católica; Ricardo Reis, professor na London School of Economics; António Pontes Correia, ex-vogal do conselho de administração do IGCP; e Pedro Brinca, professor e investigador na Nova SBE.