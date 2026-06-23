Operação Marquês. Sócrates pede para retomar declarações no julgamento em setembro

José Sócrates pediu ao tribunal para retomar as suas declarações como arguido em setembro num requerimento enviado à juíza presidente do julgamento do processo Operação Marquês.

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No requerimento com data de segunda-feira visto pela agência Lusa, o ex-primeiro-ministro diz vir “em defesa da sua defesa”, adiantando que o que se tem passado em relação ao que designa de “carrossel de advogados” “não é uma sucessão de incidentes processuais isolados”, mas sim “um processo contínuo de compressão” das suas “garantias de defesa”, cuja responsabilidade atribui “exclusivamente às decisões do Tribunal”.

Sócrates, que não tem estado presente nos últimos meses nas sessões do julgamento no qual é o principal arguido, termina o requerimento pedindo ao tribunal que “agende novas declarações de arguido como, aliás, ficou assente quando” fez “a última sessão de declarações”, em setembro do ano passado.