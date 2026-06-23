Inteligência Artificial

Oracle corta 21 mil postos de trabalho devido à IA e alerta para mais reduções

  • Lusa
  • 13:14

A tecnológica norte-americana reduziu cerca de 21 mil trabalhadores num ano marcado pela aposta na inteligência artificial, admitindo que a automação pode continuar a provocar cortes no emprego.

A Oracle reduziu a sua força de trabalho em cerca de 21 mil pessoas durante o último exercício fiscal, num período em que investiu na implementação e adoção da inteligência artificial (IA), alertando que este processo poderá continuar. “A adoção e a implementação de tecnologias de IA em toda a nossa atividade resultaram, e poderão continuar a resultar, em reduções da nossa força de trabalho”, afirma a gigante tecnológica norte-americana no seu relatório anual.

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Trata-se de uma das referências mais explícitas feitas até agora por uma grande empresa tecnológica sobre o impacto direto desta tecnologia no emprego. No final do último exercício fiscal, a empresa contava com 141.000 trabalhadores a tempo inteiro, menos 13% do que no início do período.

Na secção dedicada aos fatores de risco do relatório anual, a Oracle refere que as suas “reestruturações e reorganizações periódicas da força de trabalho podem ser disruptivas” e afirma ter em vigor um plano através do qual realizou e continuará a realizar ajustamentos de pessoal em resposta a “alterações na gestão e nos produtos, problemas de desempenho, mudanças estratégicas, aquisições e outras considerações internas e externas”.

Neste contexto, a empresa sublinha que “a adoção e a implementação de tecnologias de IA nas operações resultaram, e poderão continuar a resultar, em reduções da força de trabalho”. Ao mesmo tempo, destacou que tem investido recursos significativos em infraestruturas e na contratação de especialistas para desenvolver produtos baseados em IA, prevendo reforçar ainda mais esse esforço como parte da sua estratégia de crescimento.

A empresa reconhece também que a concorrência pela contratação de profissionais com experiência em IA se intensificou e que a implementação destas ferramentas exige novas competências, pelo que poderá não conseguir requalificar profissionalmente todos os trabalhadores afetados pela transformação tecnológica.

As grandes empresas tecnológicas estão a acelerar a automatização de processos internos através da IA generativa e de agentes autónomos, ao mesmo tempo que investem milhares de milhões de euros no desenvolvimento de centros de dados e de infraestruturas de computação para suportar esta nova vaga tecnológica.

(Notícia corrigida às 14h26)

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