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Porta de entrada para a RETA é aprovada a um custo superior a 5.000 milhões, enquanto medidas de 3.000 milhões estão bloqueadas

  • Servimedia
  • 23 Junho 2026

Durante o processo parlamentar, argumentou-se que a reforma poderá afetar um total próximo de 100.000 profissionais, embora o impacto final dependa do desenvolvimento regulatório e do grau de adesão.

A lei da “porta de entrada para a RETA” para membros alternativos de sociedades mutualistas entra na fase final do seu processamento no Senado por procedimento urgente e sem incorporar um relatório económico, apesar de durante o debate parlamentar ter sido estimado um impacto superior a 5.000 milhões de euros para o sistema público.

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A única referência oficial ao custo vem do veto do Governo na Comissão do Trabalho a uma emenda que estendeu o acesso a certos grupos. Neste contexto, o Executivo estimou o impacto em 5.204 milhões de euros para cerca de 47.000 membros de sociedades mútuas com direito prévio a uma pensão pública.

No entanto, o texto finalmente aprovado pelo Congresso expande significativamente o número de potenciais beneficiários, incluindo não só membros de sociedades mútuas sem direito a pensão, mas também aqueles que já a têm reconhecida e até membros reformados de sociedades mutuárias, o que aumenta o âmbito da medida e o seu impacto potencial.

Esta abordagem contrasta com a aplicada à eliminação dos coeficientes de redução na reforma antecipada para carreiras de longa contribuição, que foi rejeitada pelo Governo devido ao seu impacto estimado de 3.358 milhões de euros por ano. A lei continuará o seu percurso no Senado, aguardando o desenvolvimento regulatório que deve especificar as suas condições de aplicação e determinar o âmbito económico final.

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