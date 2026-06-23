Ideias +M

Portugal conta com três campanhas em shortlist no Cannes Lions

 Rafael Correia,

Num momento em que só falta saber a categoria Sustainable Development Goals, Uzina e BBDO Portugal juntam-se à Dentsu Creative Portugal com campanhas em shortlist.

As campanhas “Hidden Tags” da Uzina para a IKEA Portugal e “RelationChip” da BBDO Portugal para a APAV juntaram-se à “Pairing Portugal”, da Dentsu Creative Portugal para o Turismo de Portugal, na lista de trabalhos em shortlist na edição deste ano do Cannes Lions.

A campanha da Uzina, já galardoada na edição do ano passado com dois ouros, uma prata e um broze, está na shortlist de “Creative Effectiveness”, nas subcategorias “Acquisition” e “Retention”, sendo a única campanha a figurar nelas.

Já a campanha da BBDO Portugal figura na shortlist de “Creative Strategy” na subcategoria “Not-For-Profit/Charity/Government”, onde também figuram trabalhos da Alemanha, EUA e África do Sul.

Recorde-se que a campanha da Dentsu está presente na shortlist de “Media” na subcategoria “New Realities & Emergint Tech”, onde marcam presença também Alemanha e Reino Unido.

Neste momento, só faltam anunciar as campanhas em shortlist na categoria “Sustainable Development Goals”, onde Portugal aparece apenas referenciado na submissão da espanhola AFG pela campanha “Felix – Cat Day” para a Purina, que foi também implementada em Portugal em parceria com a agência de comunicação Burson e as agências de meios Wavemaker/OpenMind Portugal. Além disso, já foram revelados os vencedores de oito categorias.

A edição deste ano do Cannes Lions contou com apenas 65 inscrições portuguesas, uma queda de 53% em relação a 2025, quando Portugal esteve representado por 137 trabalhos. O número deste ano aproxima-se do valor de 2020/21, anos da pandemia, no qual Portugal esteve representado com 64 inscrições

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Portugal conta com três campanhas em shortlist no Cannes Lions

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Mundial 2026
Uruguai X Cabo Verde visto por 180 mil telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

Rafael Correia, Leonor Gonçalves,

Ideias +M
Vencedores dos +Media Leaders revelados no dia 1 de julho

Os +Media Leaders distinguem boas práticas, lideranças e projetos que estão a contribuir para a criação de valor e para a transformação da indústria dos media em Portugal.

+ M,

Media
IL pede auditoria urgente e privatização total da RTP

A bancada liberal faz 17 recomendações ao Governo sobre a RTP no projeto de resolução, isto é, sem força de lei, submetido na Assembleia da República.

Lusa,