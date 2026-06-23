Portugal conta com três campanhas em shortlist no Cannes Lions

Num momento em que só falta saber a categoria Sustainable Development Goals, Uzina e BBDO Portugal juntam-se à Dentsu Creative Portugal com campanhas em shortlist.

As campanhas “Hidden Tags” da Uzina para a IKEA Portugal e “RelationChip” da BBDO Portugal para a APAV juntaram-se à “Pairing Portugal”, da Dentsu Creative Portugal para o Turismo de Portugal, na lista de trabalhos em shortlist na edição deste ano do Cannes Lions.

A campanha da Uzina, já galardoada na edição do ano passado com dois ouros, uma prata e um broze, está na shortlist de “Creative Effectiveness”, nas subcategorias “Acquisition” e “Retention”, sendo a única campanha a figurar nelas.

Já a campanha da BBDO Portugal figura na shortlist de “Creative Strategy” na subcategoria “Not-For-Profit/Charity/Government”, onde também figuram trabalhos da Alemanha, EUA e África do Sul.

Recorde-se que a campanha da Dentsu está presente na shortlist de “Media” na subcategoria “New Realities & Emergint Tech”, onde marcam presença também Alemanha e Reino Unido.

Neste momento, só faltam anunciar as campanhas em shortlist na categoria “Sustainable Development Goals”, onde Portugal aparece apenas referenciado na submissão da espanhola AFG pela campanha “Felix – Cat Day” para a Purina, que foi também implementada em Portugal em parceria com a agência de comunicação Burson e as agências de meios Wavemaker/OpenMind Portugal. Além disso, já foram revelados os vencedores de oito categorias.

A edição deste ano do Cannes Lions contou com apenas 65 inscrições portuguesas, uma queda de 53% em relação a 2025, quando Portugal esteve representado por 137 trabalhos. O número deste ano aproxima-se do valor de 2020/21, anos da pandemia, no qual Portugal esteve representado com 64 inscrições