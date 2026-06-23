Portugal no mapa da Sfera Legal com uma advocacia “atípica”

O ano começou com um novo movimento no mercado de advocacia em Portugal: as firmas de advogados Abranches Namora & Associados e Matos Fernandes & Associados integraram a Sfera Legal, passando a operar sob a marca Sfera Legal Portugal.

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A Sfera Legal é uma rede internacional de sociedades de advogados, criada em 2012, que presta serviços jurídicos full-service. Atualmente, integra um total de 150 advogados, estando prevista a abertura de novos escritórios em Washington, em Bruxelas e em Madrid, durante este ano.

À Advocatus, o sócio Tiago de Matos Fernandes explica que ambas as firmas já tinham o objetivo de promover o seu crescimento em torno de uma marca com “forte visibilidade internacional”. Após conhecer dois dos sócios fundadores da Sferal Legal, ambas as sociedades foram convidadas a juntar-se à rede, tendo o processo de integração durado cerca de quatro meses.

“A integração na rede representa um reforço do compromisso da nossa equipa em oferecer um serviço jurídico de proximidade, inovador e que mais facilmente garanta o acesso a novas oportunidades nos mercados internacionais”, afirma o sócio.

Tiago de Matos Fernandes avança que pretendem aproveitar a posição de facilitadores do investimento direto estrangeiro em Portugal para se integrarem no mercado. “Vamos continuar a promover Portugal como um país “amigo do investimento”, junto dos nossos colegas e parceiros, designadamente através de grupos de trabalho temáticos já existentes dentro da rede Sfera Legal e de outras iniciativas de comunicação externa”, assume.

Cerca de quatro meses depois, o sócio revela que o feedback, tanto dos clientes como dos profissionais do setor, tem sido muito positivo. “Em linha com a imagem de marca da Sfera Legal, privilegiamos a informalidade na nossa relação com os clientes e colegas, assumindo uma comunicação empresarial disruptiva, sem nunca pormos em causa o rigor e os mais elevados padrões éticos e deontológicos inerentes ao exercício da nossa atividade profissional”, afirma.

Da integração à consolidação da marca

“Alcance global e regional”, “modelo atípico”, “centrados no cliente” e “inovação e clareza” são alguns dos pilares da missão do escritório revelados por Tiago de Matos Fernandes e para o primeiro ano há um objetivo claro: a consolidação.

“Neste primeiro ano, pretendemos consolidar o nosso processo de integração, adaptando as nossas práticas, procedimentos e abordagem às exigências da rede Sfera Legal. Desejamos criar ou participar nos grupos de trabalho temáticos da rede, desenvolver conteúdos técnicos de interesse mútuo, para serem partilhados entre os escritórios da rede e com os clientes, assim como promover a nossa imagem e comunicação externa”, explica.













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À Advocatus, Tiago de Matos Fernandes assume que a firma se define como “atípica”, assumidamente focada na “inovação”, “posicionando-se como um escritório que ousa trabalhar fora dos padrões tradicionais com que a advocacia é normalmente exercida”.

Atualmente com sete advogados, dos quais três sócios, a Sfera Legal Portugal centra a sua prática na assessoria a Empresas, em investimento direto estrangeiro, em Direito Laboral, Imobiliário, Propriedade Intelectual e Industrial, Contratação Pública, Direito da Imigração, bem como em contencioso. Mas existem novas áreas que pretendem apostar no futuro.

“Gostaríamos de apostar em áreas de valor acrescentado, nas quais já temos alguma experiência, como a Propriedade Intelectual, a Proteção de Dados e a Cibersegurança, mas também no domínio da assessoria jurídica de clientes em processos pré-contratuais e contratuais de Contratação Pública Internacional promovidos pelos bancos multilaterais de desenvolvimento e pela União Europeia”, revela o sócio.

Tiago de Matos Fernandes acrescenta ainda que pretendem aproveitar a ligação “privilegiada” do escritório com investidores da América Latina e dos Estados Unidos para os assessorar em projetos de investimento em Portugal, designadamente na área do imobiliário.

Crescimento sustentado e aposta na inovação

Há cerca de quatro meses no mercado, o sócio aponta como o principal desafio a adequação das suas práticas de gestão e de trabalho aos desafios que são diariamente colocados pela revolução digital e, em particular, pela Inteligência Artificial.

E apesar deste desafio, o futuro promete ser ambicioso e já existem passos definidos a serem dados.

“Pretendemos expandir a presença da nossa marca em território nacional, através da integração de outros escritórios de dimensão semelhante na rede, trata-se de um compromisso que assumimos perante a Sfera Legal”, adianta. O sócio sublinha, contudo, que essa integração apenas se justificará se representar um valor acrescentado para o escritório e para os demais parceiros da rede, “designadamente se puder garantir a alavancagem de novas oportunidades de negócio”.

Uma coisa é certa, Tiago de Matos Fernandes acredita que aposta na inovação possibilitará “fortes ganhos de eficiência”. “Nos primeiros anos, iremos tirar partido da nossa integração na Sfera Legal através da identificação de novas oportunidades de negócio, seja através de referenciações de clientes dentro da rede, seja através do nosso posicionamento estratégico como facilitadores de investimento em Portugal”, aponta.

“Estamos confiantes de que, a médio-longo prazo, essa imagem inovadora e disruptiva, a par da nossa competência técnica e rigor deontológico, nos diferencie no mercado da advocacia”, conclui.