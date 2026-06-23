Puma é a patrocinadora da Seleção Nacional mais referida online

A análise da Elife, através do Buzzmonitor, teve em conta as publicações em perfis abertos no X e no Instagram, em português, entre 16 de maio e 14 de junho, tendo como amostra cerca de 900 posts.

Os patrocinadores da Seleção Nacional mais referidos no digital antes do primeiro jogo de Portugal no Mundial foram a Puma (40%), a TAP Air Portugal (30%) e a Meo (20%), revela a análise da Elife, através da sua plataforma de monitorização e análise de redes sociais Buzzmonitor.

Entre 16 de maio e 14 de junho, a Puma foi referenciada pelas camisolas criadas para o Mundial. As menções à companhia aérea incluíram os detalhes sobre o avião decorado especialmente para apoiar a seleção durante o torneio. Já as campanhas publicitárias com figuras públicas portuguesas foram mencionadas no caso da empresa de telecomunicações.

Um dos temas mais mencionados foi a transmissão dos jogos do Mundial 2026. A conversa digital esteve também focada nas expectativas relativamente à seleção nacional, com menções ao técnico Roberto Martinez e à prestação de Cristiano Ronaldo e ao facto de Portugal ser uma das seleções favoritas.

Os produtos relacionados com o Mundial também foram referidos, nomeadamente a “febre” dos cromos da Panini, a campanha da Coca-Cola e o equipamento oficial da seleção portuguesa. Alguns posts discutem o impacto económico esperado do Mundial 2026 em Portugal.

De forma positiva, a Seleção Portuguesa é frequentemente mencionada entre as favoritas para vencer este Mundial, ao lado de potências como França, Espanha e Argentina. As menções a Cristiano Ronaldo, nesta que pode ser a sua “última dança”, é outro dos temas debatidos no digital. Depois de alguma polémica sobre a transmissão dos jogos, é mencionada de forma positiva o facto de a RTP, SIC e TVI transmitirem encontros da seleção portuguesa no Mundial 2026 em sinal aberto.

Um dos pontos negativos referidos nas publicações foi a preparação da Seleção para o Mundial. “A decisão de chegar aos EUA poucos dias antes do primeiro jogo é vista como um potencial erro e que pode ter impacto na prestação portuguesa”, aponta a análise. Outra das temáticas é o possível desempenho da Seleção, com uma perceção negativa sobre a competitividade da equipa e com comparações desfavoráveis em relação a outras seleções internacionais. Também o novo equipamento da equipa das quinas foi alvo de críticas, aponta a Elife.

A análise teve em conta as publicações em perfis abertos no X e no Instagram, em português, entre 16 de maio e 14 de junho, tendo como amostra cerca de 900 posts.