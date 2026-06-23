Salvador Caetano expande operação sueca com compra de concessionários e reforço na Hedin Caetano

O grupo Salvador Caetano anunciou, esta terça-feira, que adquiriu a totalidade da participação detida pela Hedin Mobility Group na Hedin Caetano AB, passando a controlar integralmente a empresa e a reforçar a sua presença nos mercados nórdicos. A conclusão da operação e a transferência efetiva da atividade estão previstas para 30 de junho de 2026.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A operação inclui também a aquisição, através da RN Automotive AB, das atividades de retalho das marcas Renault e Dacia em três concessionários da Hedin Automotive, localizados em Eskilstuna, Tagene e Åbro, na região de Gotemburgo. Estas unidades juntam-se às instalações que a empresa já detém na área de Estocolmo, em Spänga e Haninge.

“A parceria com a Hedin Mobility Group permitiu estabelecer uma base sólida e, neste momento, esperamos continuar a desenvolver as marcas Renault, Dacia e Alpine, em benefício dos clientes e dos concessionários na Suécia, Dinamarca e Noruega”, afirma Sérgio Ribeiro, administrador executivo e CEO da distribuição automóvel global da Salvador Caetano Auto, citado em comunicado.

A parceria com a Hedin Mobility Group permitiu estabelecer uma base sólida e, neste momento, esperamos continuar a desenvolver as marcas Renault, Dacia e Alpine, em benefício dos clientes e dos concessionários na Suécia, Dinamarca e Noruega. Sérgio Ribeiro Administrador executivo e CEO da distribuição automóvel global da Salvador Caetano Auto

Com este negócio, cujo valor não foi divulgado, a propriedade da Hedin Caetano AB e das suas operações na RN Nordic e na RN Automotive passa a ficar totalmente consolidada na Salvador Caetano.

“Após quatro anos de colaboração bem-sucedida com a Salvador Caetano, este é um passo natural para que as operações da RN Nordic e da RN Automotive avancem sob uma estrutura acionista única, o que está também alinhado com o nosso trabalho contínuo de simplificação das operações do grupo”, realça Anders Hedin, CEO da Hedin Mobility Group.

O CEO da Hedin Mobility Group assegura que “a Renault e a Dacia continuam a ser marcas importantes” e que espera “dar continuidade a este percurso enquanto retalhista”.

Além de Portugal, a Salvador Caetano está presente em Espanha, Hungria, Suécia e Irlanda, que é a operação mais recente depois de comprar o grupo Cedar no arranque deste ano, e tem também operações de retalho na Colômbia e em diversos países de África.

Fundada em 1946, a Salvador Caetano Auto emprega mais de 9.000 colaboradores em 45 países e três continentes (Europa, África e América do Sul). O grupo português fechou 2025 com um volume de negócios agregado de aproximadamente cinco mil milhões de euros.

A Hedin Mobility Group é um dos maiores fornecedores de mobilidade da Europa, com cerca de 11.000 trabalhadores e operações em 13 países. Em 2025, registou um volume de negócios de aproximadamente 90 mil milhões de coroas suecas e vendeu cerca de 260 mil veículos, atuando nas áreas da distribuição automóvel, retalho e soluções de mobilidade.