Direto Transporte público: uma década de ‘revolução’. Siga aqui a conferência ECO
Acompanhe ao minuto a conferência do ECO sobre os 11 anos do regime jurídico do transporte público de passageiros em Portugal.
Uma década depois da entrada em vigor do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), o ECO organiza esta terça-feira, com a Transtejo, no Terminal Fluvial do Cais do Sodré, uma conferência que faz o balanço da transformação da mobilidade em Portugal, analisando os impactos da descentralização, os desafios que permanecem e o papel dos municípios, especialistas e operadores na construção do futuro do transporte público. Siga aqui o liveblog.
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