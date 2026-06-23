Transporte público: uma década de ‘revolução’. Siga aqui a conferência ECO

Uma década depois da entrada em vigor do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), o ECO organiza esta terça-feira, com a Transtejo, no Terminal Fluvial do Cais do Sodré, uma conferência que faz o balanço da transformação da mobilidade em Portugal , analisando os impactos da descentralização, os desafios que permanecem e o papel dos municípios, especialistas e operadores na construção do futuro do transporte público. Siga aqui o liveblog.

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