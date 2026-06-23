Tribunal Provincial de Madrid confirma a plena validade dos acordos da LALIGA com a CVC

O Tribunal Provincial de Madrid, artigo 18, rejeitou na totalidade o recurso apresentado pelo Athletic Club e pelo Real Madrid CF contra a decisão que já tinha rejeitado a sua reclamação contra a LALIGA relativamente aos acordos aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária de 10 de dezembro de 2021.

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A resolução confirma a sentença emitida pela Plaza nº 15 da Secção Civil do Tribunal de Instância de Madrid a 19 de fevereiro de 2024 e endossa a validade dos acordos contestados, impondo também as custas da segunda instância aos clubes recorrentes.

A decisão rejeita que a operação envolva uma transferência de direitos audiovisuais para a CVC e recorda que os clubes continuam a ser detentores desses direitos, sem prejuízo da comercialização conjunta legalmente atribuída à LALIGA. Da mesma forma, o Tribunal considera que a contribuição da CVC é articulada através de um acordo de conta de participação destinado a financiar os clubes associados, melhorar a concorrência e maximizar o resultado da comercialização dos direitos audiovisuais.

A Câmara também exclui que os clubes que não aderiram à operação suportem os seus custos, concluindo que o mecanismo previsto lhes garante neutralidade económica. Em particular, a decisão afirma que os clubes não membros não têm de assumir as despesas decorrentes da operação e que o risco de não pagamento corresponde, quando apropriado, aos clubes membros.

O Tribunal Provincial também rejeita as alegações relativas à alegada falta de informação, considerando provado que a LALIGA disponibilizou a documentação necessária aos clubes, organizou reuniões para resolver dúvidas e permitiu a análise de documentação adicional com consultores. A resolução conclui que os clubes tinham informação suficiente para tomar uma decisão informada sobre os acordos submetidos à Assembleia.

O acórdão confirma ainda que a criação da subsidiária LGI faz parte da capacidade de auto-organização da LALIGA e não anula as suas funções essenciais, uma vez que a LALIGA mantém os poderes de marketing, gestão e organização da concorrência. Além disso, o Tribunal destaca que a LALIGA mantém mais de 91% do capital social da LGI e o direito de nomear a maioria dos seus administradores, o que confirma a manutenção do controlo sobre essa entidade.

A LALIGA valoriza esta resolução de forma positiva, o que representa um novo apoio judicial aos acordos com a CVC, reforça a sua segurança jurídica e confirma a correção legal de uma operação estratégica destinada a reforçar a competição, apoiar os clubes e maximizar o valor dos direitos audiovisuais do futebol profissional espanhol.