16E. “Metro de superfície” da zona oriental de Lisboa começa a funcionar em 2029

O elétrico da Carris que fará a ligação entre a Praça do Comércio e o Parque Tejo, onde por estes dias se desenrola o Rock in Rio, vai entrar em operação em 2029, um ano depois do previsto aquando da apresentação do novo percurso. Na primeira fase, o 16E ligará a Praça do Comércio a Santa Apolónia. Para viajar nesta nova carreira até ao Parque das Nações, será necessário esperar por 2031, avançou ao ECO/Local Online o presidente da transportadora pertencente à Câmara Municipal de Lisboa.

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À margem da conferência organizada pelo ECO nesta terça-feira, na sede da Transtejo/Soflusa, a propósito dos 11 anos do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, Rui Lopo explicou que está a ser finalizada a proposta de percurso para a fase de Santa Apolónia até ao Parque Tejo, sujeita ainda a apreciação ambiental, e afirmou haver dois planos alternativos ao traçado já apresentado pelo anterior Executivo de Carlos Moedas a 1 de abril de 2025.

A nova carreira 16E terá um canal dedicado, uma configuração inédita nos elétricos da Carris, e prioridade na aproximação aos semáforos.

Com um investimento previsto de 160 milhões de euros, incluindo o material circulante, o projeto é composto por 12 quilómetros de linha e 18 novas paragens, prevendo uma ligação de 15 minutos entre a Praça do Comércio e a entrada Sul do Parque das Nações, passando para um total de viagem de 35 minutos na chegada ao Parque Tejo, já depois de superados o Oceanário e o Casino de Lisboa, o Centro Comercial Vasco da Gama, a FIL e Meo Arena.

Nesta zona, o plano principal para o canal dedicado passa pela Alameda dos Oceanos, conhecida pelos seus vulcões de água. Contudo, já precavendo alguma contrariedade na aprovação em sede de Estudo de Impacte Ambiental, a Carris tem dois trajetos alternativos em carteira, admitiu Rui Lopo.







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À chegada ao Parque das Nações, o 16E encontrará o futuro BRT de Loures, um projeto de metrobus, com autocarros articulados elétricos operados em canal dedicado.

Além desta ligação no concelho vizinho, o 16E fará igualmente “agulha” com outros meios de grande capacidade, designadamente o comboio em Santa Apolónia e Gare do Oriente, o Metropolitano de Lisboa nestas duas localizações e também no Terreiro do Paço e ainda os barcos da Transtejo/Soflusa, incluindo no novo cais do Parque das Nações que deverá avançar nos próximos meses.

As estações do 16E serão as seguintes: Terreiro do Paço – Terminal de Cruzeiros – Santa Apolónia – Mouzinho de Albuquerque – Xabregas – Fábrica de Unicórnios – Marvila – Poço do Bispo – Braço de Prata – Matinha – Pq. Nações Sul – Oceanário – Estação Oriente – Torre Vasco Gama – Alameda Oceanos Norte – Rotunda da Colômbia – Parque Tejo – Parque Nações Norte.