5 coisas que vão marcar o dia

A agenda desta quarta-feira fica marcada pela divulgação de novos indicadores económicos, tanto em Portugal como nos Estados Unidos. O INE atualiza as contas nacionais e os dados de saúde, enquanto o FMI apresenta a avaliação à economia portuguesa. Do outro lado do Atlântico, a Fed revela os resultados dos testes de resistência à banca e o mercado acompanha a evolução das reservas de petróleo.

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Como estão as contas nacionais?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta quarta-feira as contas nacionais trimestrais por setor institucional referentes ao primeiro trimestre deste ano, com os economistas a acreditar que o saldo orçamental no primeiro trimestre ainda não deve refletir o impacto das intempéries, que marcaram o arranque de 2026. Até março, o Estado registou um excedente de 209 milhões de euros, verificando-se um decréscimo de 1.399,1 milhões de euros. O organismo divulga também os resultados do Inquérito Nacional de Saúde de 2025.

Banco de Portugal ouvido no Parlamento

A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) recebe esta quarta-feira o Banco de Portugal para uma audição no âmbito do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS, enquanto membro da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. João Raposo, diretor do Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória do supervisor bancário, será o representante ouvido pelos deputados, com arranque previsto para as 11h. A sessão deverá centrar-se na atuação do regulador na prevenção, fiscalização e aplicação de sanções relacionadas com riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

FMI avalia economia portuguesa

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anuncia esta quarta-feira as principais conclusões relativas à avaliação anual da evolução e das políticas económicas, ao abrigo do Artigo IV de 2026 do Fundo com Portugal. A conferência de imprensa, que decorrerá em Washington às 09:00 (hora local, 14:00 em Lisboa), contará com Jean-François Dauphin, chefe da missão do FMI para Portugal, e Ranjit Singh, responsável pela missão do Programa de Avaliação do Setor Financeiro (FSAP). Em análise deverão estar a evolução da economia portuguesa, as políticas adotadas pelo Governo e a resiliência do sistema financeiro.

Testes de stress da Fed à banca dos EUA

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) divulga esta quarta-feira os resultados dos testes de stress anuais aos maiores bancos norte-americanos, com ativos superiores a 100 mil milhões de dólares. A avaliação vai indicar a capacidade do setor bancário para resistir a choques económicos severos, num contexto de política monetária ainda restritiva e incerteza sobre a trajetória das taxas de juro. A “nota” atribuída a cada instituição poderá influenciar dividendos, recompras de ações e estratégias de capital no curto prazo.

EUA revelam evolução dos stocks de crude

A Administração de Informação em Energia dos Estados Unidos (EIA), organismo dependente do Departamento da Energia norte-americano, publica esta quarta-feira os dados semanais sobre os inventários de crude no país. O relatório inclui ainda a evolução dos stocks de gasolina e destilados, indicadores acompanhados pelos mercados para avaliar a procura interna de combustíveis e o equilíbrio entre oferta e consumo no maior produtor mundial de petróleo.