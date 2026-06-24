“A IA está a acelerar a análise, a decisão e a execução”

A Inetum prepara-se para realizar a 9.ª edição do Customer Day, o encontro anual que reúne clientes, parceiros e decisores em torno dos principais desafios da transformação digital. O evento vai decorrer no dia 30 de junho, no Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, e vai manter o formato presencial, com a expectativa de reunir cerca de 150 participantes de diferentes setores.

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Este ano, o tema da edição será o “Intelligent Impact” e vai centrar-se na forma como a tecnologia está a ser convertida em resultados concretos para o negócio. Ao ECO, Rui Martins Costa, North Sales Director, Inetum, sublinha que o verdadeiro impacto surge quando ferramentas como a inteligência artificial, a cloud, a automação e os dados são integradas nos processos críticos das organizações, com métricas claras e orientação para valor mensurável.

O responsável partilhou, ainda, alguns detalhes do evento e comentou a evolução da iniciativa ao longo das suas nove edições. A partilha de experiências práticas entre os participantes para acelerar processos de transformação digital foi apontada por Rui Martins Costa como um dos impactos mais positivos do Customer Day, que descreveu como sendo um ponto de encontro entre decisores e parceiros tecnológicos.

O Customer Day chega este ano à sua nona edição. O que explica a longevidade deste evento e de que forma tem evoluído para acompanhar os desafios da transformação digital nas organizações?

A longevidade do Customer Day resulta da sua relevância e da ligação consistente aos desafios reais dos clientes. Mesmo com a interrupção durante os anos da Covid-19, o evento regressou com ainda mais força e abrangência, o que demonstra o valor que o mercado lhe reconhece – hoje, já faz parte do calendário de eventos de sistemas de informação mais relevantes no Porto. A crescente adesão, edição após edição, confirma que se tornou um ponto de encontro essencial para decisores e dá-nos uma motivação acrescida para continuar a realizá-lo. Para a Inetum, este encontro é também uma expressão muito concreta do seu posicionamento no mercado: customer intimacy, atenta aos seus desafios e focada em transformar tecnologia em impacto real para o negócio. Ao longo do tempo, o evento evoluiu de uma abordagem mais tecnológica para uma visão orientada a temas como eficiência, inovação, experimentação e resiliência. No Norte de Portugal, onde existe um tecido empresarial muito dinâmico, essa evolução reflete-se numa agenda cada vez mais prática, com casos reais e soluções concretas. É esta capacidade de adaptação, aliada a uma equipa muito forte e à proximidade ao cliente, que garante a sua continuidade e relevância. Desta combinação de conhecimento setorial, capacidade de execução e empatia pelos desafios dos clientes resulta que o Customer Day seja relevante para clientes, parceiros e decisores.

A edição de 2026 tem como tema Intelligent Impact. O que significa, na prática, gerar impacto inteligente e como é que tecnologias como a inteligência artificial, a cloud, a automação e os dados estão a contribuir para esse objetivo?

O tema desta edição, “Intelligent Impact”, traduz a capacidade de converter tecnologia em ganhos reais, mensuráveis e sustentáveis para o negócio. Esta é também a visão da Inetum: ajudar as organizações a passar da adoção tecnológica para a criação de impacto concreto, com soluções que respondem a desafios reais e produzam valor mensurável. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de suporte e passou a integrar um modelo de “co-inteligência”, no qual já se consegue interpretar intenções, sugerir opções e executar tarefas com grande velocidade e consistência. Ainda assim, o verdadeiro impacto só acontece quando a tecnologia é orientada por pessoas: são os líderes que definem objetivos, desenham estratégias, estabelecem limites, avaliam trade-offs e assumem a responsabilidade pelos resultados. Na perspetiva da Inetum, IA, cloud, automação e dados só atingem todo o seu potencial quando estão integrados nos processos críticos das organizações, com governação, segurança e métricas claras de retorno. A tomada de decisões acelera com dados em tempo real. Os ciclos tradicionais de orçamentação, planeamento e gestão de desempenho são demasiado lentos quando comparados com fluxos de trabalho suportados na IA. A cloud, a automação e os dados potenciam esta dinâmica, ao trazer escala, eficiência e decisões mais informadas. O impacto torna-se “inteligente” quando existe este equilíbrio – tecnologia a ampliar capacidades, com liderança humana a garantir contexto, propósito e valor efetivo para o negócio.

O evento reúne líderes empresariais, clientes, parceiros tecnológicos e especialistas de diferentes setores. Que valor acrescenta esta partilha de experiências e conhecimento para as organizações participantes?

O Customer Day distingue-se pela diversidade e qualidade dos participantes que reúne – líderes empresariais, clientes de referência e parceiros tecnológicos que estão a liderar processos de transformação nas suas organizações. Esta diversidade eleva o nível das discussões e torna o evento particularmente relevante. Para a Inetum, este é um dos principais valores do Customer Day: criar um espaço de proximidade e colaboração onde clientes, parceiros e especialistas podem partilhar conhecimento aplicado, experiências concretas e perspetivas complementares sobre a transformação digital. O networking é altamente qualificado e permite contactos diretos, troca de perspetivas e identificação de oportunidades concretas de colaboração. Além disso, o foco em casos reais e em lessons learned traz um valor muito prático: os participantes não ficam apenas com tendências, mas com experiências testadas, sucessos e desafios que podem aplicar nos seus próprios contextos. Esta combinação de conhecimento, experiência e proximidade cria um ambiente onde as organizações conseguem acelerar decisões, reduzir riscos e ganhar confiança para avançar nos seus processos de transformação digital. É também aqui que a Inetum acrescenta valor enquanto parceiro de transformação: ao juntar visão tecnológica, conhecimento de negócio e capacidade de integração para ajudar as organizações a passar da intenção à execução.

A colaboração com parceiros estratégicos como IBM, Microsoft e SAP volta a estar em destaque nesta edição. Qual é a importância destas alianças para acelerar a inovação e a transformação digital das empresas?

A colaboração com IBM, Microsoft e SAP é crítica porque falamos de líderes globais que aliam visão e capacidade de execução e ajudam a definir o ritmo da inovação tecnológica em áreas como cloud, dados, segurança, IA e sistemas core empresariais. Estas plataformas são hoje a espinha dorsal de muitas organizações, com roadmaps claros e capacidade contínua de inovação. O papel da Inetum, enquanto consultora e integradora, é transformar esse potencial tecnológico em valor concreto para o cliente. Mais do que implementar soluções, trazemos conhecimento de indústria, capacidade de integração e experiência de execução em contexto real. A Inetum atua como o elo que liga a inovação dos grandes fabricantes às necessidades específicas de cada organização, para garantir que a tecnologia é implementada com contexto, propósito e capacidade de escala. Esta combinação – liderança tecnológica dos fabricantes, proximidade ao cliente e capacidade de delivery da Inetum – permite acelerar a transformação com menor risco, maior alinhamento estratégico e foco em resultados tangíveis. É esta lógica de ecossistema, de fabricantes globais, conhecimento local e capacidade de execução, que permite acelerar a inovação de forma sustentada.

Para os decisores que estarão presentes no Customer Day 2026, quais são os principais insights ou aprendizagens que espera que levem consigo no final do evento?

Esperamos que os decisores saiam com uma visão cada vez mais clara de que a criação de valor e diferenciação nos próximos anos vai depender da forma como conseguirem orquestrar a colaboração entre pessoas, tecnologia e inteligência artificial. A IA está a acelerar a análise, a decisão e a execução, o que liberta capacidade que pode – e deve – ser redirecionada para inovação, novas ofertas e maior proximidade ao cliente. No entanto, o sucesso não está apenas na tecnologia, mas no modelo operativo: sistemas liderados por pessoas, com a IA a atuar dentro de limites claros e controlados. O papel dos líderes evolui da execução para a orientação e responsabilização pelos resultados, através da definição de estratégias, políticas, monitorização de exceções e gestão de risco, sem perder velocidade. O grande insight é este equilíbrio: escalar a autonomia e a eficiência sem abdicar da supervisão e do propósito. As organizações que dominarem esta “co-inteligência” – ao integrar inteligência humana, digital e operacional – vão estar melhor posicionadas para gerar crescimento sustentado e impacto real no negócio. A Inetum realiza este evento para ajudar a construir essa mudança com base em conhecimento, experiência, parceria e confiança. No final, queremos que os participantes levem uma ideia simples: a tecnologia só cria verdadeiro impacto quando é bem desenhada, bem integrada e colocada ao serviço de objetivos concretos. É esse o papel que a Inetum quer continuar a desempenhar junto dos seus clientes – transformar complexidade tecnológica em resultados tangíveis, sustentáveis e relevantes para o negócio.