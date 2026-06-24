Água do Vimeiro escolhe Ipsis como nova agência de comunicação

"A escolha surge num período particularmente relevante para a Água do Vimeiro, que tem vindo a consolidar um posicionamento centrado nas características únicas da sua água mineral natural", explica.

A Ipsis foi a agência escolhida pela Empresa das Água do Vimeiro, S.A. para liderar a sua comunicação. O objetivo passa por “dar voz estratégica a uma história de mais de um século e de a projetar junto dos seus diferentes públicos, dos media aos parceiros institucionais”.

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“A escolha surge num período particularmente relevante para a Água do Vimeiro, que tem vindo a consolidar um posicionamento centrado nas características únicas da sua água mineral natural“, explica-se, em comunicado.

A elevada mineralização e o equilíbrio de minerais essenciais são, assim, as características da Água do Vimeiro escolhidas como ponto de partida para a nova etapa de comunicação que agora se inicia, tendo em conta serem consideradas como o seu maior fator de diferenciação no panorama das águas minerais portuguesas.

É sobre esta identidade que a empresa tem reforçado a aposta na diferenciação e na literacia “em torno do que realmente importa na água que se bebe”, através de iniciativas como o “Vimeiro Explica” ou o podcast “Claro como Água”, este último em parceria com o Observador.

“Escolhemos a Ipsis para nos acompanhar nesta nova fase da marca Vimeiro, pela sua abordagem estratégica e pela visão que partilha connosco para o crescimento e valorização de uma marca única como a nossa: centenária, com uma história que queremos reafirmar junto de quem já nos conhece e, ao mesmo tempo, contá-la a uma nova geração de consumidores”, afirma Diogo Abreu, CEO da Água do Vimeiro, citado em comunicado.

Por sua vez, Nádia Novais, diretora-geral da Ipsis, destaca que “a Água do Vimeiro reúne aquilo que mais valorizamos num desafio de comunicação: uma história sólida, um produto verdadeiramente diferenciador e a vontade de o afirmar”. “O nosso papel é transformar esse património em reputação e em proximidade com os seus públicos, com a exigência estratégica que nos define”, aponta a responsável.