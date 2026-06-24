Alemanha vai travar maior projeto naval para a Marinha alemã

A Alemanha pretende cancelar o programa de 12 mil milhões de euros para a construção do maior navio de guerra encomendado pela Marinha alemã desde a Segunda Guerra Mundial, devido a derrapagens orçamentais e sucessivos atrasos, naquele que poderá ser considerado como um dos maiores fiascos de aquisição militar da história recente do país.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, e outros altos responsáveis informaram esta terça-feira representantes da indústria e deputados sobre a intenção de abandonar a construção de seis fragatas F126, que já contava com quatro anos de atraso, segundo adiantaram duas fontes familiarizadas com o processo ao Financial Times.

Em alternativa, o Governo alemão pretende adquirir oito fragatas mais pequenas do modelo Meko A-200, desenvolvidas pela fabricante de navios de guerra alemã Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), disseram as mesmas fontes ao jornal britânico.

Em maio, o Ministério da Defesa alemão assinou um acordo preliminar com a TKMS para comprar quatro navios Meko A-200 por cerca de mil milhões de euros cada, de forma a garantir que as capacidades militares do país não sofressem quaisquer enfraquecimentos devido aos sucessivos atrasos na construção das fragatas F126.

A decisão de Berlim representa um duro golpe para a Rheinmetall, que contava assumir a coordenação do programa através da divisão naval do grupo alemão Rheinmetall Naval Systems. A empresa de defesa alemã pedia 12 mil milhões de euros ao Governo da Alemanha para assumir a responsabilidade do que seria o maior programa de construção naval da Marinha alemã.

O programa naval tem revelado ser um entrave ao desenvolvimento de defesa da Alemanha, com um atraso de quatro anos na data de entrega do primeiro navio, previsto acontecer em 2028. Contudo, ao apresentar a sua proposta, a Rheinmetall assegurou às autoridades alemãs que poderia entregar a primeira embarcação até 2032, ou até à segunda metade de 2031.