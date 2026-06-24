Arrancam obras de 101 milhões nas linhas do Norte e Minho

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) iniciou esta quarta-feira a empreitada para renovação de 19 quilómetros da Linha do Norte, entre Espinho e Válega, no concelho de Ovar, que custará 76 milhões de euros em três anos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A obra nesse troço de ferrovia no distrito de Aveiro vai ser executada pelo consórcio constituído pelas empresas Somafel – Engenharia e Obras Ferroviárias, Construções Gabriel Couto e Teixeira Duarte, integrando um plano de investimentos mais abrangente destinado a aumentar a segurança das linhas e a sua flexibilidade comercial.

Na cerimónia de consignação da empreitada, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, classificou a intervenção como “absolutamente essencial” e apontou-a como prova de que os avanços para construção da Linha de Alta Velocidade não invalidam a aposta na ferrovia entre Porto e Lisboa.

“A Alta Velocidade só vai abrir mais espaço na Linha do Norte”, defendeu o governante, assumindo como expectável que, no futuro, se verifique uma significativa deslocação de passageiros da via atual para a super-rápida, o que deverá libertar a já existente para mais transporte de mercadorias.

As obras em curso nessa e noutras zonas do país, na medida em que antecipam necessidades futuras, constituem, por isso, o que Pinto Luz considera “um esforço coletivo de investimento, completamente transformador do país”.

Ainda sobre o crescimento esperado no transporte de mercadorias, Maria Helena Campos, do conselho de administração da IP, realçou que a empreitada entre Válega e Espinho prevê a construção de vias de resguardo de pelo menos 750 metros, para estacionamento desses comboios enquanto circulam os de passageiros.

Paulo Tavares, também da IP, prevê, ainda assim, um aumento de 45% na circulação de pessoas, que deverá passar de 5,8 para 8,4 milhões de passageiros por ano. Tendo isso em vista, outras transformações anunciadas para a Linha do Norte são a “renovação de equipamentos em fim de vida, substituição integral da via catenária, alteração do layout das estações de Esmoriz e Ovar, novos cais de passageiros e supressão de passagens de nível rodoviárias e pedonais”.

Esse último exemplo foi, aliás, um dos valorizados por Pinto Luz, que, no contexto dos “vários desafios” que Espinho enfrenta ao nível das suas vias de circulação, destacou “o flagelo” das passagens de nível e as “constantes notícias trágicas” sobre ocorrências nos seus atravessamentos.

Outros desafios associados a Espinho, ainda segundo o governante, são a Linha do Vale do Vouga, onde quer melhorar o acesso a Gaia por parte das comunidades situadas entre Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis, e depois a Estrada Nacional 109, onde é “uma prioridade absolutamente incontornável” travar o seu grau de degradação.

Na mesma cerimónia, o presidente da Câmara Municipal, Jorge Ratola, afirmou que o ministro Pinto Luz “tem feito por Espinho muito mais do que as pessoas pensam ou sabem”, mas lançou-lhe um apelo: “Que a burocracia com que somos confrontados todos os dias — com decisões que demoram anos e anos a ser tomadas — seja mais ágil e [que os decisores] não se resignem ao estado das coisas”.

O Ministério das Infraestruturas anunciou ainda, em comunicado, que foi também consignada a empreitada para a supressão de 11 de passagens de nível na Linha do Minho, no valor de 25 milhões de euros. A obra, que prevê a construção de alternativas desniveladas de atravessamento e a requalificação da rede viária local, ficou a cargo da construtora Alexandre Barbosa Borges (ABB).

Segundo o Governo, a empreitada corresponde à primeira fase de um investimento global de 40 milhões de euros, que visa a supressão de passagens de nível no troço Nine – Viana do Castelo. “Esta intervenção insere-se no plano de reforço de Segurança Ferroviária da IP, que prevê a eliminação de 155 passagens de nível e a automatização de outras 79 a nível nacional”, acrescenta.